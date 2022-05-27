Bentley запускает спецсерию автомобилей для любителей комфорта, а не быстрой езды

Компания Bentley запускает новую серию Azure, которой обзаведутся все существующие модели марки - купе Continental GT, кабриолет Continental GT Convertible, седан Flying Spur, кроссовер Bentayga и его удлиненный вариант с приставкой EWB. Специальная серия Azure станет противоположностью «заряженным» версиям Speed и предназначается тем, кто предпочитает комфорт и безопасность скорости и спортивной езде.





Название Azure прежде использовалось Bentley для четырехместного кабриолета, который просуществовал с 1995 по 2003 год и комплектовался 6,7-литровым мотором V8. Всего было выпущено два поколения модели и собрано чуть более 1,4 тысячи таких кабриолетов.

Теперь же товарный знак Azure возродили для линейки ультракомфортных автомобилей. Особая серия заявлена для всех моделей. Ее главной особенностью станет повышенный комфорт как для водителя, так и для пассажиров: для сидений предусмотрено максимальное количество регулировок, салон выполнен в спокойных тонах, а в отделке применяются традиционные материалы.

Автомобили серии Azure Range можно узнать по 22-дюймовым дискам и накладкам на пороги, а на принадлежность к особой линейке указывают соответствующие шильдики и логотипы на спинках кресел. В числе технических отличий - подвеска с активными стабилизаторами и настройками для спокойной и комфортной езды.

Все пять моделей Bentley серии Azure уже доступны для заказа.



