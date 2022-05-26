Maserati представила спайдер MC20 Cielo с крышей из стекла

Дебютировавший два года назад суперкар Maserati MC20 обзавелся открытой версией. Ее назвали Cielo (в переводе с итальянского - «небо») и оснастили складной крышей с вставкой из стекла площадью около половины квадратного метра - как заверяют в компании, самой большой на серийных автомобилях. Однако можно любоваться небом и с поднятой крышей: за счет полимерно-диспергированных жидких кристаллов (PDLC) стеклянная панель становится прозрачной либо затемненной за одну секунду.





Прозрачность стекла регулируется через меню медиасистемы, с ее же помощью можно управлять крышей целиком. Она поднимается или опускается всего за 12 секунд на скорости до 50 километров в час и обеспечивает лучшую в сегменте тепло- и шумоизоляцию, заявляют в Maserati.

Помимо крыши, MC20 Cielo отличился от купе подкорректированной формой стекол и двумя «плавниками»-обтекателями за сиденьями. Двери-«бабочки» перекочевали в спайдер с закрытой версии. Среди других новшеств - небесно-голубая краска Acquamarina, которая наносится на кузов тремя слоями и легкосплавные колесные диски с алмазной огранкой. Их рисунок в виде двойной римской цифры «X» служит отсылкой к имени и к году начала трансформации бренда Maserati.

MC20 Cielo, как и купе, построен вокруг монокока из углепластика. Однако для лишенного жесткой крыши спайдера расположение волокна слегка изменили, чтобы повысить жесткость на кручение. Итоговый вес Cielo оказался на 65 килограммов больше. Подвески представляют собой двойные поперечные рычаги с виртуальной осью поворота, стабилизаторами и электронноуправляемыми амортизаторами.

Технически открытая версия повторяет стандартный MC20. Обе оснащены трехлитровым битурбомотором V6 Nettuno - первым за 20 с лишним двигателем собственной разработки Maserati. Двигатель развивает 630 лошадиных сил и 730 Нм крутящего момента и сочетается с восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод задний с самоблокирующимся дифференциалом.

Утверждается, что повышение массы практически не сказалось на динамике. При этом максимальная скорость сократилась с 325 до 320 километров в час, а время разгона до «сотни» с 2,9 до трех секунд ровно.

На рынок MC20 Cielo выпустят в «приветственном» исполнении PrimaSerie, ограниченной 60 экземплярами. Оно получит вышеупомянутый цвет кузова Acquamarina, особую отделку салона светлой кожей и уникальные колесные диски, а также бейджики с указанием версии.

В будущем к гамме MC20 присоединится полностью электрическая модель, которая получит еще более прочный монокок и станет самым мощным вариантом суперкара.



