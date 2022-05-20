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Новая BMW M4 CSL установила рекорд Нюрбургринга
18:00 20.05.2022 |
Новая BMW M4 CSL стала самым быстрым серийным автомобилем марки на Северной петле Нюрбургринга, а также установила рекорд в классе среднеразмерных легковушек. Предыдущее достижение принадлежало 600-сильному Jaguar XE SV Project 8, который показал время 7:23,164. M4 CSL, в свою очередь, проехала трассу за 7 минут 20,207 секунды.
В марте тест-пилот немецкого журнала Sport Auto Кристиан Гебхардт проехал Нюрбургринг за 7 минут 28,57 секунды, будучи за рулём полноприводной BMW M4. Годом ранее, но уже на «эм-четвёртой» с задними ведущими колёсами, он пролетел трассу за 7 минут 30,79 секунды. Теперь же планка задрана ещё выше: новая M4 CSL показала время 7 минут 20,207 секунды - и это лучший показатель среди всех серийных моделей марки.
Судя по опубликованному отделением BMW M видео, отрезок длиной 20,6 километра, который обычно используют для сравнительных заездов, двухдверка проехала за 7:15,677, а уже длинную дистанцию в 20,832 километра - за 7:20,207. Этот результат признан новым официальным рекордом в классе Mid-range cars. Предыдущий принадлежал 600-сильному Jaguar XE SV Project 8, за рулём которого бельгийский пилот Винсент Радермекер показал время 7:23,164.
В движение BMW M4 CSL приводит трёхлитровая рядная «битурбошестёрка», развивающая 550 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. В трансмиссии используется восьмидиапазонный автомат, привод задний. У M4 CSL оригинальная кинематика подвески, штатные электронноуправляемые амортизаторы и углерод-керамические тормоза. С места до «сотни» купе ускоряется за 3,7 секунды (M4 Competition - за 3,9 с), до 200 километров в час - за 10,7. Максимальная скорость - 307 километров в час.
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