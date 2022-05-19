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Электрокар Bentley разгонится до «сотни» за 1,5 секунды
10:34 19.05.2022 |
Компания Bentley готовится к «озеленению» модельного ряда: с 2026 года в гамме марки должны остаться только гибриды и электрокары, а к 2030-му в рамках стратегии Beyond100 все Bentley станут электрическими. Сейчас компания активно работает над батарейным автомобилем, о характеристиках которого рассказал ее глава Эдриан Холлмарк изданию Automotive News Europe: моторы электрического первенца будут развивать до 1400 лошадиных сил и смогут разгонять автомобиль с места до 100 километров в час за 1,5 секунды.
Электромобиль Bentley получит два режима: любители динамики смогут разгоняться с места до «сотни» за минимальное время, а для покупателей, которым это покажется «неудобным», смогут переключиться на другой режим с разгоном за 2,7 секунды.
Что касается отдачи силовой установки, то электрокар будет как минимум вдвое мощнее уже имеющегося в арсенале марки Continental GT Speed с 659-сильным двигателем, пообещал Холлмарк.
Перед дизайнерами стоит непростая задача: они должны сделать первый батарейный Bentley непохожим на электромобили, а также создать прогрессивную внешность, при этом сохранив фирменную стилистику бренда. «Непохожесть» на обычные электрокары может выразиться в отсутствии внешнего порта для зарядки: в Bentley работают над некой возможностью пополнения запаса энергии «по воздуху» или с помощью роботизированных технологий.
Какой кузов получит новинка, до сих пор неизвестно. Ранее глава марки отмечал долгоиграющую популярность кроссоверов и внедорожников, однако по слухам речь может идти о седане с «высокой посадкой». Как бы то ни было, до конца 2022 года электрокар обещают вывести на тесты.
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