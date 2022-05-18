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Автономный корабль-контейнеровоз Suzaku успешно завершил 790-км поход из Токийского залива и обратно
09:41 18.05.2022 |
Безопасная навигация кораблей в местах скопления морского транспорта всегда была серьёзной проблемой из-за большого числа плавательных средств, путешествующих с непредсказуемыми скоростями и траекториями. Эксперименты с контейнеровозом Suzaku показали, что с управлением кораблём в таких условиях вполне может справиться и автоматика.
По данным Allianz, несмотря на прогресс систем обеспечения безопасности за последние 30 лет, в мире происходит порядка 3000 судоходных инцидентов ежегодно, причём мировой флот теряет до 50 крупных кораблей и только пятую часть из них - из-за неблагоприятных погодных условий.
Автономные технологии способны заметно улучшить эти показатели. Использование сенсоров, гораздо более чувствительных, чем человеческие органы восприятия, систем видеонаблюдения, а также систем машинного обучения, способных идентифицировать, отслеживать и предсказывать движения других плавательных средств, позволяют свести риски и расходы к минимуму.
Японская Nippon Foundation начала финансировать различные проекты автономного управления кораблями летом 2020 года. В частности, проводился семичасовой эксперимент по автономному управлению автомобильным паромом протяжённостью 222 м, шедшим со скоростью до 26 узлов (50 км/ч) с автоматическим причаливанием и отплытием в каждом порту. В ходе ещё одного эксперимента японский автомобильный паром выполнил 750-километровое путешествие между японскими городами, проводились и эксперименты с малотоннажными судами для туристов.
Наконец, 95-метровый контейнеровоз Suzaku преодолел расстояние в 790 км, выйдя из Токийского залива и там же завершив свой путь. Залив представляет собой довольно «населённую» локацию, через которую ежедневно проходит порядка 500 судов.
В ходе эксперимента, в котором участвовали не менее 30 компаний, также демонстрировались технологии наземной поддержки и дистанционного управления, операторы контролировали движение судна, ненадолго перехватывая управление для проверки работоспособности удалённых систем управления и коммуникаций.
В Японии, с её стремительно стареющим населением и низким уровнем рождаемости, как и во многих других странах, проблема создания автономных систем управления транспортом стоит особенно остро, поскольку в ближайшие десятилетия ожидается острая нехватка рабочей силы. В Nippon Foundation заявляют, что разработанная в стране технология - первая в своём роде в мире, и надеются в будущем способствовать выработке международных правил автономной навигации.
Начало коммерческого использования автономных кораблей ожидается уже в 2025 году. По расчётам экспертов, только Япония выиграет $8 млрд, если переведёт половину своих кораблей под роботизированный контроль к 2040 году.
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