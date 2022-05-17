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Представлен самый мощный Cadillac Escalade-V с 691-сильным мотором от Camaro ZL1
10:36 17.05.2022 |
Cadillac расширяет линейку «заряженных» моделей с приставкой V - впервые ей обзавелся Escalade, который в компании называют «самым мощным полноразмерным внедорожником». Такой автомобиль будет доступен не только со стандартным кузовом, но и в длиннобазном исполнении, а под капотом у него - 6,2-литровая «восьмерка», знакомая по Chevrolet Camaro ZL1, которую форсировали до 691 лошадиной силы.
Escalade пятого поколения дебютировал в начале 2020 года и на сегодняшний день остается лидером в сегменте премиальных полноразмерных внедорожников на рынке США, обгоняя по продажам BMW X7, Mercedes-Benz GLS, Range Rover и Lexus LX. Чтобы закрепить успех модели, General Motors решил расширить гамму Escalade за счет самой мощной версии с приставкой V - прежде такой вариант кроссоверам и внедорожникам Cadillac не полагался.
Для «заряженного» Escalade подготовили компрессорный LT4 V8. Объем приводного нагнетателя Eaton, который способен раскручиваться до 13500 оборотов в минуту, увеличили с 1,7 до 2,65 литра, в результате чего отдача возросла с 677 до 691 лошадиной силы, что делает Escalade-V самым мощным серийным Cadillac. Двигатель работает в тандеме с усиленным десятиступенчатым автоматом и полным приводом с муфтой на передней оси.
С 0 до 60 миль в час (97 километров в час) Cadillac Escalade-V разгоняется за 4,4 секунды, то есть он на полторы секунды быстрее базового внедорожника. Классическую дистанцию в четверть мили (402 метра) автомобиль преодолевает за 12,74 секунды, развивая скорость 177 километров в час.
Для Escalade-V заявлены задний дифференциал с электронноуправляемой блокировкой, пневмоподвеска с перенастроенными адаптивными амортизаторами Magnetic Ride Control 4.0, спортивная система выхлопа, а также тормоза Brembo с шестипоршневыми механизмами и система выбора режимов движения с экстремальным вариантом V-Mode, при активации которого дорожный просвет уменьшается на 20 миллиметров.
Внешне самый мощный Escalade можно отличить от стандартного по иным патрубкам выхлопной системы, черному глянцевому декору, который пришел на смену хрому, и 22-дюймовым дискам V-Series. В отделке салона используются кожа и дерево, а в список оснащения включены аудиосистема AKG Studio Reference с 36 динамиками, фирменный полуавтопилот Super Cruise и передние кресла с функцией массажа и вентиляции.
К американским дилерам Cadillac Escalade-V поступит ближе к концу лета, а его стоимость составит примерно 150 тысяч долларов (9,9 миллиона рублей) против 85 тысяч долларов (5,6 миллиона) за базовый Escalade с атмосферной «восьмеркой».
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