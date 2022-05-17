Samsung отказалась от планов по производству электромобилей собственными силами

К разработке и производству электромобилей, а также технологий автономного вождения проявляет интерес целый ряд технологических компаний, включая Apple. Однако по данным южнокорейской прессы, Samsung не планирует осваивать выпуск транспортных средств на электрическом приводе.

О недавнем решении южнокорейского технологического гиганта не производить электромобили под собственным брендом сообщил ресурс The Korea Times со ссылкой на двух топ-менеджеров Samsung, имеющих непосредственного отношение к этому вопросу. Одной из основных причин такого решения стало то, что у Samsung нет уверенности, что производство электромобилей принесёт ей устойчивую прибыль. Поэтому она намерена сосредоточиться на своих основных направлениях деятельности, включая производство полупроводников и смартфонов, и сотрудничать с партнёрами главным образом по этим направлениям.

«После тщательного анализа и обсуждения с клиентами высшее руководство Samsung пришло к единому мнению, что попытка выхода в сложившийся сегмент электромобилей будет неправильным как с точки зрения прибыльности, так и перспектив работы с клиентами», - сообщил один из источников на условиях анонимности.

Как отметил ресурс, мировой рынок электромобилей уже перенасыщен производителями аккумуляторов и запчастей, имеющих партнёрские отношения с автопроизводителями через совместные предприятия, либо с помощью покупки их долей. К тому же у Samsung мало опыта агрессивного внедрения на быстро развивающиеся рынки.

Добавим, что Samsung больше полагается на производство компонентов для внешних заказчиков, чем на выпуск конечных продуктов. Ранее, в ходе судебного разбирательства Samsung с Apple один из топ-менеджеров южнокорейской компании заявил, что она стремится избежать любого конфликта интересов с имеющимся и потенциальными клиентами. И в этом случае запуск Samsung производства электромобилей может повредить её возможному сотрудничеству с ведущими игроками этого рынка, являющимися её потенциальными клиентами.