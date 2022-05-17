Финансовые новости
- |
- 17.05.22
- |
- 12:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Samsung отказалась от планов по производству электромобилей собственными силами
09:41 17.05.2022 |
К разработке и производству электромобилей, а также технологий автономного вождения проявляет интерес целый ряд технологических компаний, включая Apple. Однако по данным южнокорейской прессы, Samsung не планирует осваивать выпуск транспортных средств на электрическом приводе.
О недавнем решении южнокорейского технологического гиганта не производить электромобили под собственным брендом сообщил ресурс The Korea Times со ссылкой на двух топ-менеджеров Samsung, имеющих непосредственного отношение к этому вопросу. Одной из основных причин такого решения стало то, что у Samsung нет уверенности, что производство электромобилей принесёт ей устойчивую прибыль. Поэтому она намерена сосредоточиться на своих основных направлениях деятельности, включая производство полупроводников и смартфонов, и сотрудничать с партнёрами главным образом по этим направлениям.
«После тщательного анализа и обсуждения с клиентами высшее руководство Samsung пришло к единому мнению, что попытка выхода в сложившийся сегмент электромобилей будет неправильным как с точки зрения прибыльности, так и перспектив работы с клиентами», - сообщил один из источников на условиях анонимности.
Как отметил ресурс, мировой рынок электромобилей уже перенасыщен производителями аккумуляторов и запчастей, имеющих партнёрские отношения с автопроизводителями через совместные предприятия, либо с помощью покупки их долей. К тому же у Samsung мало опыта агрессивного внедрения на быстро развивающиеся рынки.
Добавим, что Samsung больше полагается на производство компонентов для внешних заказчиков, чем на выпуск конечных продуктов. Ранее, в ходе судебного разбирательства Samsung с Apple один из топ-менеджеров южнокорейской компании заявил, что она стремится избежать любого конфликта интересов с имеющимся и потенциальными клиентами. И в этом случае запуск Samsung производства электромобилей может повредить её возможному сотрудничеству с ведущими игроками этого рынка, являющимися её потенциальными клиентами.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Глава посольства США: Украина тоже может вступить в НАТО без ПДЧ
|Наступление РФ затормозилось на 30 дней, потеряна треть собранной армии - разведка Британии
|Капкан для Зеленского. Как Онуфрий спасает УПЦ МП
|Рада возобновила ответственность за неуплату налогов во время войны
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Представлен самый мощный Cadillac Escalade-V с 691-сильным мотором от Camaro ZL1
|Samsung отказалась от планов по производству электромобилей собственными силами
|Представлены прототипы смартфона с экраном 360 Foldable OLED и ноутбука без клавиатуры
|Илон Маск оказался плохим предсказателем. Его прогнозы практически не сбываются
|Израильская StoreDot продемонстрировала технологию сверхбыстрой зарядки — на 160 км хода за 5 минут
|Власти США и ЕС разработают механизм координации субсидий на поддержку полупроводниковой отрасли
|Harley-Davidson под брендом LiveWire представила S2 Del Mar — свой самый доступный электрический мотоцикл
Это интересно
|Bentley становятся слишком тяжелыми для обычных водителей
|Затраты на цифровую трансформацию в 2022 году достигнут $1,8 трлн в мировом масштабе
|Детям полезно играть в видеоигры — они развивают интеллект, выяснили шведские учёные
|Rolls-Royce представил обновленный Phantom
|Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter. Акции соцсети рухнули на 20%
|В Google Картах появился режим Immersive View, объединяющий Street View со спутниковыми снимками
|Норвегия соединит свои города электрическими гидросамолётами Elfly