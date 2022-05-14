Финансовые новости
- |
- 14.05.22
- |
- 00:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Harley-Davidson под брендом LiveWire представила S2 Del Mar — свой самый доступный электрический мотоцикл
22:42 13.05.2022 |
Компания LiveWire, занимающаяся выпуском электромотоциклов в составе Harley-Davidson, анонсировала свою самую доступную модель S2 Del Mar. Модели первой партии с приставкой Launch Edition к названию будут стоить по $17 699, а цена на базовые модели начинается от $15 000.
S2 Del Mar представляет собой мотоцикл среднего веса, более доступный, чем представленный в прошлом году LiveWire One. Новинка строится на платформе LiveWire Arrow, включающей аккумулятор, электронику и двигатель в едином модуле, который компания позже планирует применять и в других моделях.
Хотя в DelMar будет применяться версия платформы S2, разработанная для мотоциклов среднего веса, в целом Arrow задумывалась с возможностью масштабирования, поэтому в будущем компания готовится представить вариант дизайна для лёгких моделей- S3 и тяжёлых - S4.
S2 Del Mar обеспечивает мощность до 80 л.с. (59,6 кВт), весит модель порядка 200 кг и разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с или даже быстрее. В LiveWire заявляют, что запас хода мотоцикла по городу составляет порядка 160 км. S2 Del Mar получил две 19-дюймовых шины Dunlop DT1, подходящих как для городских условий, так и для езды по бездорожью.
Модель оказалась очень востребованной. За первые сто мотоциклов S2 Del Mar Launch Edition потенциальные покупатели уже внесли депозиты - заказы были оформлены в первые 18 минут после начала торгов. Прочие покупатели могут внести свои имена в лист ожидания для приобретения стандартной версии, поставки которой ожидаются весной 2023 года.
Первый электромотоцикл LiveWire часто критиковали за слишком высокую цену от $29 799. LiveWire One, представленный в июле 2021 года, был более доступным и начал продаваться от $21 999. Модель S2 Del Mar станет самой бюджетной, что позволит LiveWire (и Harley-Davidson) оставаться конкурентоспособными в соперничестве с новичками вроде Zero Motorcycles и Cake.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада возобновила ответственность за неуплату налогов во время войны
|Рада утвердила указ президента о принудительном изъятии активов Сбербанка России и ВЭБ.РФ в Украине
|Финансирование и толчок к реформам: что даст Украине статус кандидата на членство в ЕС
|Год или больше. Почему война против русских фашистов будет долгой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Harley-Davidson под брендом LiveWire представила S2 Del Mar — свой самый доступный электрический мотоцикл
|Samsung повысит цены на услуги по производству чипов на 15-20 %
|Bentley становятся слишком тяжелыми для обычных водителей
|Затраты на цифровую трансформацию в 2022 году достигнут $1,8 трлн в мировом масштабе
|Детям полезно играть в видеоигры — они развивают интеллект, выяснили шведские учёные
|Rolls-Royce представил обновленный Phantom
Это интересно
|Норвегия соединит свои города электрическими гидросамолётами Elfly
|Представлен новый Land Rover Range Rover Sport
|В Google Chrome можно будет использовать подменные номера кредитных карт
|BMW перейдёт на более дешёвые аккумуляторы и снизит издержки на 30 %
|Renault продаст часть своего бизнеса Geely
|Panasonic собирается построить в США ещё одно предприятие по производству тяговых аккумуляторов
|Apple может отказаться от порта Lightning для iPhone в пользу USB Type-C в следующем году