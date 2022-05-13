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Bentley становятся слишком тяжелыми для обычных водителей
16:44 13.05.2022 |
Люксовые автомобили становятся массивнее из-за обилия новой электроники, растущих габаритов, а также тяжелых электрических силовых установок и аккумуляторов. К примеру, новая Bentayga Extended Wheelbase с растянутой колесной базой весит 2,5 тонны, а полная ее масса составляет 3,25 тонны. Это близко к ограничению в 3,5 тонны для стандартных водительских удостоверений в Евросоюзе, поэтому Bentley заранее начала диалог с властями, чтобы избежать возможных проблем в будущем.
По данным CarSales, Bentley использует свои рычаги влияния, чтобы договориться с Европейской комиссией о повышении лимита массы легкового автомобиля. Уже сейчас Bentley - самая «тяжелая» марка в составе Volkswagen Group со средним весом автомобиля в 2,3 тонны. И с появлением в ее линейке электрокаров с 2025 года этот показатель наверняка возрастет.
По мнению директора линейки продуктов Bentayga Криса Коула, требования должны «серьезно измениться», так как автомобили с современными технологиями скоро достигнут «потолка» по массе.
Однако с этим согласны далеко не все производители. Так, в Mercedes-Benz и BMW считают, что те же технологии вскоре помогут снизить вес машин. Устройства становятся «умнее» и постепенно уменьшаются в размерах, то же касается аккумуляторов, которые становятся более энергоемкими.
К примеру, плотность хранения энергии в 900-вольтовой батарее концепта Vision EQXX близка к 400 ватт-часам на литр, а у серийного EQS она составляет 280 ватт-часов на литр. При емкости, близкой к EQS, аккумулятор в Vision EQXX на 50 процентов компактнее и примерно на 30 процентов легче, но обеспечивает до 1000 километров хода без подзарядки.
В BMW же отмечают, что рост габаритов вскоре естественным образом остановится, когда автомобиль не сможет влезть в гараж и развернуться на узкой улице.
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