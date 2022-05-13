Rolls-Royce представил обновленный Phantom

Седан Rolls-Royce Phantom пережил небольшое обновление. Версию Phantom Series II проще всего опознать по полированной перемычке между ходовыми огнями и фарам, подложка которых усыпана «звездами». Также для модели предложен новый вариант оформления салона Phantom Platino. Это одна из самых роскошных и необычных отделок интерьера от отделения Bespoke, причем дизайнеры, помимо привычной кожи, использовали текстиль. Им обиты задние сиденья.





В лексиконе Rolls-Royce нет слова «рестайлинг». Поэтому в отношении Phantom Series II компания использует термин «адаптация», который, видимо, лучше подходит для описания процесса улучшения автомобиля по запросам клиентов. Все изменения в седане сводятся к лёгким внешним штрихам и пересмотру внутреннего декора. Нововведения на первый взгляд незаметны - но в этом есть некая изюминка.

Решетка Pantheon Grille слегка подретуширована и подсвечивается, как на младшем Ghost, а полированная перемычка в её верхней части визуально соединяет полоски ходовых огней. Блоки фар украшают сделанные лазером «звездные огни», что служит прямой отсылкой к самой известной опции «Фантома», потолку Starlight Headliner.

Появились черненые элементы декора (окантовка решетки, молдинги капота, лобового стекла и прочее). Базовые колеса теперь фрезерованные стальные, с треугольными гранями, полной или частичной полировкой. Альтернатива - закрытые ретродиски в стиле колес «Роллс-Ройсов» 20-х годов прошлого века (полированные или глянцевые черные).

Интерьеру обновок, можно сказать, не досталось. Зато отделение Bespoke придумало новый вариант оформления Phantom Platino. При заказе такого салона передние сиденья будут обшиты кожей, а задние - двумя видами ткани.

Первая сделана в Италии и отличается мягкой шелковистой поверхностью. Её используют на спинках, подлокотниках и передней панели. Вторую изготавливают из бамбуковых волокон. Этот текстиль более прочный, поэтому лучше подходит для подушек и оснований кресел - то есть мест наибольшего контакта.

На обоих материалах присутствует узор в виде абстрактного изображения статуэтки Spirit of Ecstasy, причем по нему можно определить тип ткани. У итальянской рисунки мелкие, у бамбуковой - крупные.

Тот же самый паттерн нанесен на рамку часов, распечатанную из керамики. Звездный потолок Starlight Headliner имеет уникальный дизайн. Звёзды здесь размещены таким образом, чтобы сместить фокус внимания на заднюю часть салона.

Наконец, на Phantom Series II дебютировал сервис Rolls-Royce Connected, аналог BMW ConnectedDrive. Он позволяет с помощью фирменного приложения Whispers проверять статус автомобиля, управлять поездками (отправлять маршруты с телефона напрямую в навигационную систему автомобиля) и сервисным обслуживаем.

По технике изменений не заявлено, а значит, Phantom Series II приводит в движение турбодвигатель V12 6.75 мощностью 571 лошадиную силу и 900 Нм крутящего момента, совмещённый с восьмидиапазонным автоматом ZF. Привод, разумеется, задний.