Представлен новый Land Rover Range Rover Sport

Концерн Jaguar Land Rover представил Range Rover Sport третьего поколения. Вслед за «старшим» Range Rover новинка перешла на модульную платформу MLA-Flex, обзавелась полноуправляемым шасси, отказалась от постоянного полного привода в пользу системы с муфтой подключения передней оси, а ставку сделали на рядные 3,0-литровые «шестёрки» Ingenium. Пока раскрыты подробности о семи модификациях: шесть предложат в Европе, а четыре - в США.





Range Rover Sport сохранил узнаваемую внешность, а с определённых ракурсов сходство с моделью прошлого поколения колоссальное. При этом габаритные размеры немного увеличились, а расстояние между осями стало больше на 74 миллиметра.

Маркеры новинки - «потайные» дверные ручки, горизонтальные фонари, узкая светодиодная оптика с прерывистой линией дневных ходовых огней, а также выставленные напоказ выхлопные патрубки. Кузов очень обтекаемый: коэффициент аэродинамического сопротивления Сх равен 0,29.

По шасси Range Rover Sport во многом унифицирован с «пятым» Range Rover. Спереди подвеска на двойных поперечных рычагах, сзади - пятирычажная конструкция. Адаптивная пневмоподвеска входит в стандартное оснащение, задняя ось может поворачиваться на те же 7,3 градуса.

Сюрприза по линейке силовых агрегатов тоже нет - у большинства Range Rover Sport будут 3,0-литровые «турбошестёрки» Ingenium с умеренно-гибридным «довеском», есть заряжаемые гибридные модификации с батареей ёмкостью 31,8 киловатт-часа (и запасом хода на электротяге до 77 километров по стандарту EPA), а на вершине линейки восьмицилиндровая топ-версия с 4,4-литровым двигателем BMW.

В США предложат бензиновые умеренные гибриды P360 (360 сил, 500 Нм) и P400 (400 сил, 550 Нм), заряжаемый гибрид P440e (440 сил, 620 Нм) и флагманскую модификацию P530 (530 сил, 750 Нм). В Европе «младшей» бензиновой версии не будет, зато появятся дизельные умеренно-гибридные модификации D300 (300 сил, 650 Нм) и D350 (350 сил, 700 Нм), а также ещё один заряжаемый гибрид P510e (510 сил, 700 Нм). Самый быстрый внедорожник способен разменять 100 км/ч за 4,5 секунды.

Интерьер Range Rover Sport очень похож на флагманскую модель, но есть важные отличия - видоизменена 13,7-дюймовая цифровая приборная панель, у руля три спицы, а блок регулировок климат-контроля расположен под другим углом. Головное устройство одинаковое: Land Rover делает ставку на тачскрин диагональю 13,1 дюйма с системой Pivi Pro, беспроводными обновлениями и функцией голосового управления.

У задних пассажиров увеличено пространство для ног, самым роскошным версиям положены мультиконтурные кресла с 22-диапазонной электрорегулировкой и массажем, есть системы активного шумоподавления и очистки воздуха, а также 1430-ваттная аудиосистема Meridian с 29 динамиками. Естественно, для Range Rover Sport недоступен семиместный салон, а сзади бывает только трёхместный диван.





Хотя Land Rover перешёл на систему полного привода с муфтой подключения передней оси, а в некоторых режимах внедорожник заднеприводный в угоду экономии топлива, проходимость не пострадала - отчасти благодаря продуманной геометрии. Угол въезда достигает 33 градусов, угол съезда - 30 градусов, угол рампы - 26,9 градуса.

В режиме Wade Mode роскошный Range Rover Sport способен преодолевать 900-миллиметровый брод (+50 миллиметров относительно предшественника), появилась новая система внедорожного круиз-контроля, которая безопасно выбирает скорость, учитывая углы продольных и поперечных наклонов автомобиля, а также рельеф местности.

Дату начала продаж в Land Rover не называют, но цены уже известны - в США новый Range Rover Sport стоит от 83 до 122 тысяч долларов, в Великобритании от 79 тысяч фунтов стерлингов. Первая партия внедорожников будет в топовом исполнении First Edition с двигателем V8, активным задним дифференциалом и полноуправляемым шасси.