Panasonic собирается построить в США ещё одно предприятие по производству тяговых аккумуляторов

США являются третьим по величине рынком электромобилей после Китая и Европы, а потому многие производители тяговых батарей стремятся расположить здесь свои предприятия, чтобы оптимизировать логистику и экономику производства. Panasonic не является исключением, и к 2024 году рассчитывает запустить в США производство литиевых аккумуляторов на новой площадке.

Являясь старейшим партнёром Tesla, корпорация Panasonic при планировании строительства нового предприятия в США ориентируется в первую очередь на нужды этого производителя электромобилей, поэтому может освоить выпуск аккумуляторов типа 4680 в Оклахоме, по близости от нового предприятия Tesla в Техасе. Если существующее предприятие в Неваде японская компания финансирует на долевых условиях с Tesla, то новое предприятие будет полностью контролироваться Panasonic. В перспективе компания рассчитывает наладить поставки его продукции и прочим клиентам.

Хотя в тексте публикации на страницах Nikkei Asian Review аккумуляторы типа 4680 прямым текстом не упоминаются, совершенно очевидно, что именно их выпуск будет налажен на предприятии в США с апреля 2024 года. Годом ранее массовое производство таких аккумуляторных ячеек будет налажено на предприятии Panasonic в японской префектуре Вакаяма. Новый тип батарей будет использоваться Tesla в пикапе Cybertruck, грузовике Semi и кроссоверах Model Y модернизированной версии. Все эти электромобили будут выпускаться в Техасе, поэтому Tesla заинтересована в наличии по близости альтернативного источника совместимых аккумуляторов.

В Неваде Panasonic и Tesla совместными усилиями выпускают аккумуляторы совокупной ёмкостью 39 ГВт·ч в год. Новое американское предприятие японской корпорации будет обладать сопоставимой производительностью. В Техасе Tesla сможет наладить выпуск до 500 тысяч электромобилей ежегодно, компания будет там же производить часть необходимых для сборки машин аккумуляторов. По итогам 2021 года Panasonic занимала третье место на мировом рынке литиевых аккумуляторов для электромобилей с долей в 12 %, уступая южнокорейской LG Energy Solution (20 %) и китайской CATL (33 %).