BMW перейдёт на более дешёвые аккумуляторы и снизит издержки на 30 %

С выходом новой платформы для электромобилей в 2025 году BMW собирается перейти на использование более дешёвых аккумуляторов. Это решение станет ответом компании на неуклонный рост цен на сырьё, необходимое для выпуска тяговых батарей.

Вслед за Tesla немецкий производитель откажется от призматических элементов питания и перейдёт на цилиндрические. Как сообщили пожелавшие остаться анонимными источники Bloomberg, это позволит компании снизить издержки на 30 %. Сообщается также, что выпуском элементов питания займутся те же партнёры BMW, что работают с компанией сегодня: китайские Contemporary Amperex Technology и EVE Energy, южнокорейская Samsung, а также шведская Northvolt.

Аккумуляторные ячейки обычно составляют 80 % стоимости батареи, а снижение издержек обеспечивается ежегодно за счёт совершенствования технологий и оптимизации производства. Однако эта формула оказалась под угрозой из-за роста цен на сырьё, включая никель и литий, и прогнозы аналитиков о том, что электромобили упадут в цене до уровня машин с двигателями внутреннего сгорания, начали ставиться под сомнение.

Согласно исследованию подразделения Bloomberg New Energy Finance, в прошлом году автопроизводители платили по $118 за каждый 1 кВт·ч аккумулятора, однако BMW уже сейчас демонстрирует показатель ниже этого уровня. Источник Bloomberg также утверждает, что новые аккумуляторы баварского автогиганта будут отличаться от элементов Tesla не только более скромной ценой, но и более высокой плотностью энергии - компания хочет продемонстрировать увеличенный запас хода в сравнении с моделями американского конкурента.