ЕС может запретить регистрацию любых транспортных средств кроме электромобилей с 2035 года

Европейский союз (ЕС) планирует с 2035 года регистрировать только автомобили на электрической тяге без каких-либо исключений, сообщает газета Handelsblatt. При этом поставленные на учёт ранее автомобили можно будет использовать и дальше.

Handelsblatt ознакомилась с компромиссным предложением председательствующей в Совете ЕС Франции, которое было разослано странам членам блока в конце прошлой недели. В нём нет каких-либо новых дополнений, исключений или более длительного переходного периода, и поддержка такого предложения как в Европарламенте, так и в Совете ЕС не вызывает сомнений.

Франция предлагает запретить с 2035 года в ЕС регистрацию новых легковых автомобилей и лёгких коммерческих автомобилей, которые работают с выбросами углекислого газа, то есть регистрации будут подлежать только электромобили.

В компромиссном предложении лишь указаны новые обязательства по отчётности, согласно которым Еврокомиссии будет необходимо каждые два года оценивать выполнение мер по переподготовке работников автомобильной промышленности. Это связано с потерей рабочих мест в странах Восточной Европы из-за прекращения выпуска двигателей внутреннего сгорания для легковых автомобилей. По оценкам Европейской ассоциации автомобильных поставщиков (CLEPA), из-за этого в ЕС будет потеряно до полумиллиона рабочих мест.

Хотя первоначально Германия выступала против поэтапного отказа от двигателей внутреннего сгорания, с приходом к власти коалиции «Светофор» страна теперь поддерживает предложение Еврокомиссии по их запрету. Голосование по этому вопросу должно состояться сегодня.