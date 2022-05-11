Volkswagen объяснил, почему нельзя ускорить переход на электромобили

Генеральный директор Volkswagen Group Герберт Дисс объяснил, почему нельзя ускорить переход на электромобили. Выступая на саммите Financial Times «Будущее автомобилей» топ-менеджер Volkswagen заявил: «Клиенту нужна правильная инфраструктура, чтобы жить с [аккумуляторными] автомобилями». Вдобавок Дисс дал понять, что у автогигантов просто нет производственных мощностей и ресурсов, чтобы быстро увеличить долю электромобилей.

Герберт Дисс снова озвучил планы Volkswagen Group увеличить долю «батарейных» моделей в общем объёме продаж концерна до 7-8 процентов в этом году; до 25 процентов - к 2025 году и до 50-60 процентов - к 2030 году. Более быстрый рост невозможен из-за нехватки инфраструктуры для производства, обслуживания и зарядки электрокаров.

Volkswagen Group отводит важную роль недорогим электромобилям размером с Polo - к 2025 году немецкий концерн планирует сделать сразу три похожих модели под марками Volkswagen, Skoda и Cupra со стартовой ценой около 17 тысяч фунтов стерлингов (21 тысяча долларов США).

Именно к 2025 году Volkswagen намерен нарушить гегемонию Tesla на мировом рынке электромобилей - склонить чашу весов в пользу немецкого концерна должны вариативность модельного ряда с большим количеством брендов от премиальных до массовых.

Любопытно, что три недели назад от поспешной электрификации советовал воздержаться глава BMW, причём топ-менеджер баварской марки называл совсем другие аргументы, нежели Герберт Дисс.