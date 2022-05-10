Bentley представила удлинённую Bentayga

Пятой моделью в линейке Bentley, как и ожидалось, стал удлинённый вариант кроссовера Bentayga - новый Bentayga Extended Wheelbase (EWB) дополнит гамму из купе Continental GT, кабриолета Continental GT Convertible, седана Flying Spur и базового кроссовера Bentayga, не считая эксклюзивного суперкара Bacalar и возрождённого классического спорткара Blower. Причём создание Bentayga EWB не ограничилось одним лишь увеличением автомобиля в длину.





От исходной модели новинка отличается увеличенном на 180 миллиметров колёсной базой - по заявлению Bentley, вся прибавка пошла на пользу пассажирам второго ряда. Bentayga EWB имеет колёсную базу 3175 миллиметров при общей длине автомобиля 5322 миллиметра. Чтобы обеспечить эту прибавку, конструкторам пришлось изменить пол, боковые панели, двери и крышу. Кроссовер получил задние сиденья Airline Seat, которые Bentley называет самыми передовыми креслами, когда-либо устанавливавшимися на автомобиль.

В режиме Business Mode сиденье перемещается в максимально вертикальное положение, чтобы сделать работу в движении более комфортной, а в Relax Mode кресло откидываться на угол 40 градусов, переднее пассажирское сиденье смещается вперед, а из его спинки выдвигается кожаная подставка для ног. Кроме того, задние кресла оснащены уникальной системой климат-контроля. Встроенные датчики определяют температуру и влажность тела пассажира, а затем система в автоматическом режиме решает, следует ли активировать обогрев, вентиляцию или и то, и другое одновременно.

Дополнительная система регулировки осанки автоматически выполняет регулировку положения сиденья пассажира, замеряя давление на поверхность сиденья - предусмотрены шесть полностью независимых зон давления, в которых можно применять 177 индивидуальных настроек на протяжении трёх часов, чтобы минимизировать усталость людей во время поездок. Кресла имеют настройку по 22 направлениям, которые переключаются с сенсорного экрана на центральной консоли между передними сиденьями, а на двери вынесены переключатели режимов Business Mode и Relax Mode.

Предусмотрены обогреваемые панели задних дверей и центральный подлокотник с подогревом, возможность выбора между 4-местной и 5-местной конфигурацией салона, а также доступен вариант 4+1, при котором между сиденьями размещён бокс для крупногабаритных вещей, но при необходимости его можно превратить в дополнительное посадочное место. Вентиляция в задней части салона активируется только при обнаружении пассажиров, что снижает шум, а также имеет ​​отдельную систему ионизации воздуха. Новая Bentayga EWB стала первой моделью Bentley с электроприводами задних дверей. Для удлинённого кроссовера переработана крыша, в которой люк сдвинут на 125 миллиметров назад в сторону задних сидений.

Автомобиль получил подсветку Diamond Illumination в обитых кожей дверных панелях - в каждую из дверей встроены светодиоды (по 12 в передних дверях и по 22 в задних), которые излучают свет через миллиметровые отверстия в перфорированных ромбах. Заявлено, что рисунок прострочки выполнен отверстиями диаметром менее миллиметра, а цифровые технологии гарантируют идеально параллельное расположение на равном расстоянии друг от друга. Для вышивки использована более тонкая нить и стежок в половину длины обычного. Декоративные панели на дверях и передней панели выполнены по технологии Metal Overlay in Veneer, в которой использованы металлические элементы толщиной 0,07 миллиметра.

Визуально отличить Bentayga EWB от обычной Bentayga можно по решётке радиатора с вертикальными элементами и особым 22-дюймовым колёсам с полированной поверхностью. Новая версия кроссовера будет доступна с 4,0-литровым V8, развивающим 550 лошадиных сил. С места до 100 километров в час удлинённая модель разгоняется за 4,6 секунды, а максимальная скорость составляет 290 километров в час. Поставки Bentley Bentayga EWB клиентам начнутся до конца 2022 года. Стоимость новинки пока не названа, но в компании рассчитывают, что на неё придётся до 45% продаж всех кроссоверов марки.