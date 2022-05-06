Финансовые новости
- |
- 06.05.22
- |
- 10:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Марка DS задумала лишить будущие электрокары тормозов
09:22 06.05.2022 |
Будущие электрокары смогут полностью отказаться от традиционных дисковых тормозов. По словам, генерального директора марки DS Automobiles Беатрис Фуше, такое решение используется на концептуальном суперкаре E-Tense Performance. Вместо обычных механизмов на электрокаре, разработанном совместно с гоночной командой DS чемпионата Formula E, используется исключительно рекуперативное торможение. Это позволяет снизить массу машины и повысить эффективность силовой установки.
Компания DS Automobiles представила электрический суперкар E-Tense Performance в начале февраля. Как заявляли представители марки, прототип будет использоваться для обкатки новых технологий и решений, которые затем появятся на серийных моделях. Однако сам концепт на конвейер не встанет.
Систему рекуперативного торможения уже не первый год используется автопроизводителями. Однако она всегда устанавливалась в качестве дополнения к традиционной тормозной системе. В DS Automobiles решили впервые полностью отказаться от классических гидравлических суппортов, в основе которых лежат тяжелые стальные роторы. Это решение и будет опробовано на E-Tense Performance.
Рекуперативное торможение позволяет не только замедлить автомобиль, но и пополнить заряд батарей. Что касается E-Tense Performance, то запас хода у него небольшой, так как емкость батареи составляет всего 25 киловатт-часов.
DS E-Tense Performance оснащается силовой установкой с двумя электромоторами: на передней оси двигатель выдает 340 лошадиных сил, а на задней - 475 лошадиных сил. До 100 километров в час прототип может ускориться за две секунды.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Суд в Испании отпустил Шария под подписку о невыезде, ждут запроса на экстрадицию
|Путин, операция и Патрушев. Каких плохих и хороших новостей ждать Украине
|Агенты неонацистского сговора: Как путин и лавров тянут за собой в могилу всех россиян
|Россия проигрывает Балтику: что изменит вступление в НАТО Финляндии и Швеции
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Марка DS задумала лишить будущие электрокары тормозов
|Власти Германии выделили 14 млрд евро на субсидии для развития полупроводниковых производств
|В AnTuTu назвали самые мощные смартфоны субфлагманского и среднего уровней
|Vivo X80 - единственный смартфон на Dimensity 9000 в апрельском рейтинге производительности AnTuTu
|Китай поделился планами развития орбитальной станции «Тяньгун»: исследования, коммерциализация и расширение
|Новая функция Twitter Circle позволит делиться постами с группой избранных пользователей соцсети
Это интересно
|Самый дешевый электрокар Mercedes-Benz получил «дальнобойную» версию
|Искусственный интеллект придумал фермент для расщепления пластика за 24 часа
|На улицы Китая вышли беспилотные грузовики-дезинфекторы
|В европейских офисах Suzuki прошли обыски
|В рейтинге самых популярных автомобилей Европы лидирует электрокар
|Власти США выделили $3,1 млрд на субсидирование отечественного производства тяговых батарей
|Япония и США надеются прийти к освоению 2-нм техпроцесса без Тайваня