На улицы Китая вышли беспилотные грузовики-дезинфекторы

Мир продолжает бороться с пандемией коронавируса и на фронте этого сражения находится Китай, где инфекцию впервые обнаружили и до сих пор победить не в состоянии. На помощь людям в 2022 году придут беспилотные автомобили, причём не простые, а грузовые - роботизированные уборщики будут наводить порядок на улицах в Китае и вместе с уборкой пыли станут дезинфицировать дороги. По своим возможностям новые грузовики оказались даже круче серийных легковых моделей.





Технологический стартап WeRide и крупный китайский автомобильный концерн Yutong Group объединили свои усилия, чтобы создать Robosweeper - полностью беспилотный электрический грузовик, разработанный специально для очистки и дезинфекции дорог общего пользования.

Визуально новинка выглядит как обычная дорожная машина, если не считать расположенных по периметру кузова датчиков системы автономного вождения и глубокой тонировки кабины водителя, чтобы скрыть от окружающих людей отсутствие человека за рулём.

Заявлено, что Robosweeper имеет автопилот четвёртого уровня - подобного нет ни в одной серийной машине - и может полностью работать без участия человека. Уборщик контролируется через облачную платформу, которая позволяет планировать маршрут, отправлять машину для дозаправки водой и дезинфицирующими растворами, а также для сброса сточных вод и технического обслуживания, удалённо.

Несмотря на футуристичность конструкции, речь идёт не об единичном прототипе, а о мелкосерийных машинах - WeRide и Yutong Group выпустили мелкую партию электрогрузовиков, которые начнут тестовую эксплуатацию в Гуанчжоу в конце мая.