В европейских офисах Suzuki прошли обыски

Прокуратура Германии, Италии и Венгрии провела обыски в европейских офисах Suzuki. Как сообщает Reuters, они связаны с подозрениями в использовании специальных устройств, занижающих показатели вредных выбросов у дизельных автомобилей до разрешенного на территории Европейского союза уровня. Под подозрением оказались сама Suzuki, а также концерн Stellantis и японская фирма-производитель запчастей Marelli.

Такие устройства устанавливались на автомобили Suzuki с дизельными моторами, которые выпускались на заводе в Венгрии. Stellantis отгружал туда двигатели итальянской сборки, а японская Marelli поставляла компоненты для них.

Прокуратура сообщает о «большом количестве автомобилей», якобы оборудованных мошенническими устройствами, но не называет даже примерного числа. По данным газеты Deutsche Welle, речь может идти о 22 тысячах кроссоверов SX4 и Vitara венгерского производства.

Представители Suzuki заверили Reuters, что немецкая штаб-квартира в полной мере «сотрудничает со следственными органами». То же заявили в Stellantis и Marelli.

Для Stellantis это уже не первый дизельный скандал: аналогичные дела возбуждались в отношении Fiat Chrysler (FCA) и французской PSA, входящих в концерн.

Самый масштабный «дизельгейт» разгорелся вокруг Volkswagen еще в 2015 году. Концерну пришлось отозвать для починки и даже выкупить у владельцев 11 миллионов автомобилей Volkswagen, Porsche, Audi и Seat с дизельными моторами. Общий объем убытков из-за махинаций составил около 35 миллиардов евро.