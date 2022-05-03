Финансовые новости
- |
- 03.05.22
- |
- 17:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В рейтинге самых популярных автомобилей Европы лидирует электрокар
10:07 03.05.2022 |
В марте в Европе зарегистрировали 1 116 419 новых автомобилей - на 19 процентов меньше, чем годом ранее. Об этом говорит JATO Dynamics в свежем отчете, составленном на основе данных из 27 европейских стран. После зимнего падения электромобили и гибриды вновь начали набирать популярность и обошли дизельные автомобили, однако отставание от машин с бензиновыми моторами все еще значительное. Самым продаваемым автомобилем месяца стала Tesla Model 3.
По данным JATO, по сравнению с мартом 2020 года число регистраций новых машины выросло на треть, однако до «допандемийного» уровня марта-2019 продажи не дотянули целых 37 процентов.
Спрос на электрокары и гибриды увеличился на 10 процентов, до 244 801 единицы. Дизельные автомобили, напротив, растеряли 39 процентов спроса: на них остановили выбор 202 113 европейцев. Особо популярен «зеленый» транспорт в Швейцарии с 28-процентной долей электромобилей на рынке против 14 процентов машин на «тяжелом топливе», Великобритании (23 процента против 10 процентов) и Франции (21 процент против 16 процентов).
Самым ходовым новым автомобилем в Европе снова стала Tesla Model 3 с 23 013 зарегистрированных экземпляров (23 758 в марте 2021 года). Небольшое падение спроса аналитики объясняют ростом популярности другой Теслы - кроссовера Model Y, которому досталось третье место. Благодаря бестселлерам американской компании удалось обойти Dacia, Citroen, Fiat и Nissan, заняв 18 строчку в рейтинге по брендам по итогам квартала.
В таблице ниже - 10 самых популярных автомобилей в Европе в марте-2022.
|Модель
|Число регистраций
|Динамика к марту-2021
|1. Tesla Model 3
|23 013
|-3%
|2. Peugeot 208
|21 026
|-17%
|3. Tesla Model Y
|18 968
|новинка
|4. Volkswagen Golf
|16 784
|-36%
|5. Dacia Sandero
|16 778
|+12%
|6. Citroen C3
|16 697
|-22%
|7. Fiat/Abarth 500
|16 120
|-21%
|8. Ford Puma
|15 937
|-10%
|9. Toyota Yaris
|15 910
|-31%
|10. Opel/Vauxhall Corsa
|15 824
|-36%
Впервые Tesla Model 3 вышла в лидеры европейского рынка в октябре прошлого года, став первым электрокаром, которому это удалось за всю историю наблюдений. Несмотря на глобальный дефицит чипов, Tesla отчитывается о рекордных продажах по всему миру, а в начале года стартовало производство на первом заводе марки в Европе - «Гигафабрике» в Берлине, способной выпускать до полумиллиона машин в год.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Россия проигрывает Балтику: что изменит вступление в НАТО Финляндии и Швеции
ТОП-НОВОСТИ
|В «Prozorro.Продаже» объявили земельных аукционов на 1,44 миллиарда
|Ленд-лиз и $33 млрд для Украины. Чем ответит Москва
|США не видят угрозы применения Россией ядерного оружия, несмотря на риторику Кремля
|Конгресс США окончательно одобрил закон о ленд-лизе для Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Координаційний центр I-Dolina вже більше місяця надає волонтерську допомогу ЗСУ та постраждалим від війни
В РУБРИКЕ
|В европейских офисах Suzuki прошли обыски
|В рейтинге самых популярных автомобилей Европы лидирует электрокар
|Власти США выделили $3,1 млрд на субсидирование отечественного производства тяговых батарей
|Япония и США надеются прийти к освоению 2-нм техпроцесса без Тайваня
|Экс-сотрудники Google объединились для создания общего ИИ
|Глава Intel: дефицит чипов стоил США $240 млрд в 2021 году, а мощностей не будет хватать до 2024 года
Это интересно
|Amazon использует данные динамика Echo для таргетированной рекламы
|BMW и Audi отказываются от перевозки автомобилей по железной дороге через Россию
|Правительство США расследует попытку взлома подводного кабеля у берегов Гавайев
|Google разрешила удалять из поиска адреса, электронную почту, телефоны и пароли
|Пользователи Google Play Store смогут узнавать, какие данные собирают приложения и зачем
|Dell представила модули CAMM, которые могут стать новым отраслевым стандартом
|Илон Маск считает, что в Twitter нужно внедрить сквозное шифрование