В рейтинге самых популярных автомобилей Европы лидирует электрокар

В марте в Европе зарегистрировали 1 116 419 новых автомобилей - на 19 процентов меньше, чем годом ранее. Об этом говорит JATO Dynamics в свежем отчете, составленном на основе данных из 27 европейских стран. После зимнего падения электромобили и гибриды вновь начали набирать популярность и обошли дизельные автомобили, однако отставание от машин с бензиновыми моторами все еще значительное. Самым продаваемым автомобилем месяца стала Tesla Model 3.

По данным JATO, по сравнению с мартом 2020 года число регистраций новых машины выросло на треть, однако до «допандемийного» уровня марта-2019 продажи не дотянули целых 37 процентов.

Спрос на электрокары и гибриды увеличился на 10 процентов, до 244 801 единицы. Дизельные автомобили, напротив, растеряли 39 процентов спроса: на них остановили выбор 202 113 европейцев. Особо популярен «зеленый» транспорт в Швейцарии с 28-процентной долей электромобилей на рынке против 14 процентов машин на «тяжелом топливе», Великобритании (23 процента против 10 процентов) и Франции (21 процент против 16 процентов).

Самым ходовым новым автомобилем в Европе снова стала Tesla Model 3 с 23 013 зарегистрированных экземпляров (23 758 в марте 2021 года). Небольшое падение спроса аналитики объясняют ростом популярности другой Теслы - кроссовера Model Y, которому досталось третье место. Благодаря бестселлерам американской компании удалось обойти Dacia, Citroen, Fiat и Nissan, заняв 18 строчку в рейтинге по брендам по итогам квартала.

В таблице ниже - 10 самых популярных автомобилей в Европе в марте-2022.

Модель Число регистраций Динамика к марту-2021 1. Tesla Model 3 23 013 -3% 2. Peugeot 208 21 026 -17% 3. Tesla Model Y 18 968 новинка 4. Volkswagen Golf 16 784 -36% 5. Dacia Sandero 16 778 +12% 6. Citroen C3 16 697 -22% 7. Fiat/Abarth 500 16 120 -21% 8. Ford Puma 15 937 -10% 9. Toyota Yaris 15 910 -31% 10. Opel/Vauxhall Corsa 15 824 -36%

Впервые Tesla Model 3 вышла в лидеры европейского рынка в октябре прошлого года, став первым электрокаром, которому это удалось за всю историю наблюдений. Несмотря на глобальный дефицит чипов, Tesla отчитывается о рекордных продажах по всему миру, а в начале года стартовало производство на первом заводе марки в Европе - «Гигафабрике» в Берлине, способной выпускать до полумиллиона машин в год.