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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Lockheed Martin приступила к окончательной сборке «тихого» сверхзвукового самолёта NASA X-59

16:53 29.04.2022 |

Транспорт

Lockheed Martin приступила к окончательной сборке «тихого» сверхзвукового самолёта NASA X-59

 

Как сообщается, элементы корпуса экспериментального самолёта Low-Boom Flight Demonstrator (NASA X-59) вернулись после испытаний на прочность с опытной площадки компании Lockheed Martin в Форт-Уэрт, штат Техас, на сборочную площадку компании в калифорнийском Палмдейле. С декабря прошлого года элементы самолёта тестировались на прочность, чтобы в будущих полётах не было сюрпризов. Ожидается, что в небо X-59 взлетит в конце текущего года.

На площадке Lockheed Martin в Палмдейле проведут полную и окончательную сборку самолёта X-59. Опытные двигатели в количестве двух штук (один из них запасной) доставлены летом 2020 года и испытаны на земле. Это значительно переделанные двигатели на основе силовой установки F414-GE-39E, которая используется в однодвигательном шведском многоцелевом истребителе четвёртого поколения Saab JAS 39E Gripen. Как и конструкция самолёта, двигатели модифицировали для максимально возможного снижения рабочего шума.

Lockheed Martin приступила к окончательной сборке «тихого» сверхзвукового самолёта NASA X-59

 

Самолёт X-59 должен доказать концепцию существования малошумных сверхзвуковых летательных аппаратов. От его движения не должно исходить «ближних раскатов грома», особенно при пересечении звукового барьера. Самый сильный звук от пролетающего X-59 должен быть не громче хлопка закрываемой в шести метрах от вас дверцы автомобиля. Как демонстратор X-59 предоставит полные данные о рабочих шумах для дальнейшего продвижения сверхзвукового транспорта в жизнь. Современные сверхзвуковые самолёты по этому критерию не устраивают регуляторов. По крайней мере, для гражданского воздушного транспорта.
По материалам: 3DNews
 

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