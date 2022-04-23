Компании Илона Маска по строительству туннелей удалось привлечь $675 млн на развитие бизнеса

Из всех компаний, возглавляемых американским миллиардером Илоном Маском (Elon Musk), сильнее всего обделена вниманием Boring Co., поскольку она пока пребывает в стадии развития, напоминающей стартап. Построив систему туннелей под выставочным центром в Лас-Вегасе, компания сейчас пытается масштабировать бизнес, и новый раунд финансирования позволил увеличить её капитализацию до $5,675 млрд.

Если три года назад Boring Co. смогла привлечь лишь $120 млн и оценить свой бизнес в $920 млн, то теперь её удалось собрать с инвесторов $675 млн. Среди последних оказалось немало компаний строительного сектора, что позволяет предположить о стремлении The Boring Company интегрировать свои туннели в строительные проекты на территории США. Инициативы по строительству туннелей в Чикаго, Лос-Анджелесе и между Балтимором и Вашингтоном не увенчались успехом, но теперь компания хочет построить туннели под Майами, не поддаваясь отчаянию. По системе подземных туннелей Маск намеревается запускать электромобили Tesla, которые в отсутствие помех и препятствий уже сейчас могут управляться автоматически, выступая своего рода более комфортной альтернативой метро.

На раннем этапе развития The Boring Company стремилась развивать проекты, связанные с междугородним сообщением по подземным туннелям, но теперь сосредоточилась на создании городской транспортной инфраструктуры. Сеть подземных туннелей, по мнению представителей компании, позволяет разгрузить наземные транспортные потоки. В отличие от метро, система The Boring Company позволяет пассажирам «подземки» перемещаться из одного пункта в другой без необходимости делать промежуточные остановки. Это позволяет в разы сокращать время, требуемое для перемещения между двумя точками.

Компания вкладывается в разработку своего землепроходческого оборудования, машина Prufrock-3 позволит ежедневно проходить до 11 км туннеля, всего в десять раз медленнее среднестатистического пешехода. Установка данного типа сама погружается в землю и выходит на поверхность в конечной точке. К работе на строительной площадке она готова уже через 48 часов после прибытия. Более того, она оснащена системой дистанционного управления, не требующей нахождения в туннеле персонала. Вырученные в ходе нового раунда финансирования средства компания намеревается направить не только на строительство новых туннелей и разработку земснарядов, но и на расширение своего штата.