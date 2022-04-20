Глава Rivian считает, что электромобильной отрасли нужно в десять раз больше аккумуляторов

Сложности с доступом к полупроводниковым компонентам сейчас не позволяют Rivian выпускать электромобили на заводе в Иллинойсе в запланированных количествах, и глава компании утверждает, что текущий кризис является лишь бледной тенью будущих проблем с доступностью тяговых аккумуляторов. Чтобы гармонично развиваться, через десять лет отрасль должна будет выпускать в десять раз больше аккумуляторов.

Роберт Джозеф Скариндж (Robert Joseph Scaringe), как отмечают Reuters и The Wall Street Journal, устроил для прессы и поставщиков «день открытых дверей» на предприятии в штате Иллинойс, которое пока является единственной площадкой по выпуску пикапов R1T, кроссоверов R1S и коммерческих фургонов Amazon. Два первых типа электромобилей собираются здесь на одной линии, а вторая отдана под обслуживание заказов Amazon - гигант интернет-торговли является крупным акционером Rivian, только в этом году компания должна получить 10 тысяч фургонов, что при общей программе выпуска в 25 тысяч электромобилей довольно существенно.

Изначально Rivian планировала выпустить в текущем году 50 тысяч электромобилей, но урезала программу в два раза из-за дефицита полупроводниковых компонентов. При этом по состоянию на начало прошлого месяца у неё было заказов на 83 тысячи электромобилей. Предприятие в Иллинойсе в теории способно производить по 200 тысяч машин ежегодно, но пока не может работать в полную силу все пять дней в неделю. В первом квартале Rivian выпускала по 40 электромобилей в день, хотя теоретически такое количество можно было собирать за час, если бы хватало комплектующих.

Как предупредил журналистов глава Rivian, мартовское повышение цен на электромобили марки не будет единственным. Конъюнктура рынка такова, что все производители вынуждены будут повышать цены. Чтобы обеспечить себя достаточным количеством тяговых аккумуляторов, Rivian готова вступать в альянсы и финансировать расширение производственных мощностей поставщиков. Она не будет довольствоваться услугами единственного поставщика, а будет максимально увеличивать их количество. В идеале Rivian со временем хотела бы наладить самостоятельный выпуск тяговых аккумуляторов. Как считает Роберт Скариндж, нехватка тяговых батарей будет ощущаться отраслью на протяжении следующих двадцати лет. Спрос будет превышать предложение буквально на каждом этапе производственной и логистической цепочки, от добычи минералов до сборочных производств.

К 2024 году Rivian рассчитывает запустить новое предприятие в штате Джорджия, которое в перспективе сможет выпускать до 400 тысяч электромобилей в год. На его конвейер встанут более компактные и доступные кроссоверы с условным обозначением R2. В конце десятилетия компания хотела бы контролировать до 10 % рынка электромобилей, как уже сообщалось ранее. Впрочем, пока сторонние эксперты считают, что к 2026 году Rivian сможет выпускать не более 250 тысяч электромобилей ежегодно. В конце 2021 года компания располагала запасом денежных средств в сумме $18 млрд, поэтому пока нет нужды привлекать дополнительный капитал, но рост цен на сырьё вынуждает её отодвинуть планируемый момент выхода на безубыточность на более поздний период.