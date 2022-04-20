Финансовые новости
- |
- 20.04.22
- |
- 16:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Два мотора и скромный запас хода: представлен электрический кроссовер Lexus RZ
16:03 20.04.2022 |
Компания Lexus раскрыла практически все подробности о новом электрокаре RZ, который стал премиальным и более мощным аналогом представленного ранее Toyota bZ4X. В движение новинку приводит двухмоторная установка - 204-сильный электродвигатель спереди и 109 сильный сзади. Их питает батарея емкостью 71,4 киловатт-часа, одного заряда которой хватает на скромные по меркам современных электрокаров 362 километра (в американском цикле EPA). Впрочем, пока приводятся данные Lexus, которые еще предстоит подтвердить сертифицирующим органам.
В линейке японской марки уже есть один электрический кроссовер, UX 300e, однако у него имеется аналог с ДВС, в отличие от RZ, так что новинку по праву можно считать первым полноценным электромобилем Lexus.
Lexus RZ построен на платформе e-TNGA, с передней подвеской MacPherson, двойными поперечными рычагами сзади и интегрированной в силовую структуру кузова батареей. В длину автомобиль превышает 4,8 метра, ширина составляет почти 1,9 метра, а высота - 1,63 метра при колесной базе в 2,85 метра. Таким образом, RX на 10 сантиметров длиннее, на 35 шире и на полтора сантиметра выше соплатформенного Toyota bZ4X.
Кроме того, он мощнее: если Toyota bZ4X положен либо один 204-сильный электромотор, либо пара 109-сильных, то у RZ спереди установлен электродвигатель, развивающий 204 лошадиные силы, а на задней оси - агрегат на 109 сил. С места до 100 километров в час электрокар разгоняется за 5,6 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 160 километров в час.
Заявлена система Direct4, которая постоянно перераспределяет тягу между колесами, основываясь на данных с комплекса датчиков. В Lexus подчеркивают, что это обеспечивает оптимальные ускорение и управляемость.
Для Lexus RZ заявлены рулевое управление «по проводам» (доступно опционально), два варианта руля - традиционное колесо либо штурвал, 14-дюймовый экран мультимедийной системы, панорамная крыша с функцией затемнения, проекционный дисплей, комплекс систем безопасности и электронных ассистентов.
Старт продаж запланирован на конец нынешнего года, цены пока не обнародованы. В России электрокар вряд ли появится, в том числе и потому, что Япония ввела запрет на поставки в страну всех моделей этой марки.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дополнительных выходных на Пасху и майские не будет из-за военного положения – Гоструда
|Медведчук обратился к президентам РФ и Украины с просьбой о его обмене на защитников и жителей Мариуполя
|Новые сигналы от Лукашенко: как Беларусь пытается избежать ответственности за войну
|Пропаганда дала трещину: Когда путин начнет травить жителей Курска и Брянска
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк виділяє 2 мільярди гривень на кредитування критично важливих представників мікро та малого бізнесу
В РУБРИКЕ
|Два мотора и скромный запас хода: представлен электрический кроссовер Lexus RZ
|Цены на подержанное оборудование для производства чипов выросли от двух до пяти раз
|TSMC удалось привлечь $3,5 млрд на строительство предприятия в Аризоне
|SAP сворачивает облачные операции в России и собирается прекратить поддержку своего ПО
|Audi представила 5,5-метровый минивэн urbansphere
|Intel объявила о готовности к массовому производству квантовых процессоров на кремниевых кубитах
|Учёные нашли способ заряжать кардиостимуляторы и другие импланты с помощью ультразвука
Это интересно
|Совет директоров Twitter ввёл защитные меры от враждебного поглощения сроком на один год
|Adobe, Microsoft и Intel разработают стандарт подтверждения подлинности видео и фото
|TSMC запустит 3-нм техпроцесс во второй половине 2022 года
|Гиперзвуковая космическая пушка Green Launch за 10 минут доставит груз до орбиты Земли
|ФБР: Одно из крупнейших хищений криптовалюты - дело рук хакеров из КНДР
|В Южной Корее планируется построить экспериментальное подводное поселение с собственным дата-центром
|Известный китайский производитель ушёл из России. Ещё недавно Lifan был лидером по продажам