Два мотора и скромный запас хода: представлен электрический кроссовер Lexus RZ

Компания Lexus раскрыла практически все подробности о новом электрокаре RZ, который стал премиальным и более мощным аналогом представленного ранее Toyota bZ4X. В движение новинку приводит двухмоторная установка - 204-сильный электродвигатель спереди и 109 сильный сзади. Их питает батарея емкостью 71,4 киловатт-часа, одного заряда которой хватает на скромные по меркам современных электрокаров 362 километра (в американском цикле EPA). Впрочем, пока приводятся данные Lexus, которые еще предстоит подтвердить сертифицирующим органам.





В линейке японской марки уже есть один электрический кроссовер, UX 300e, однако у него имеется аналог с ДВС, в отличие от RZ, так что новинку по праву можно считать первым полноценным электромобилем Lexus.

Lexus RZ построен на платформе e-TNGA, с передней подвеской MacPherson, двойными поперечными рычагами сзади и интегрированной в силовую структуру кузова батареей. В длину автомобиль превышает 4,8 метра, ширина составляет почти 1,9 метра, а высота - 1,63 метра при колесной базе в 2,85 метра. Таким образом, RX на 10 сантиметров длиннее, на 35 шире и на полтора сантиметра выше соплатформенного Toyota bZ4X.

Кроме того, он мощнее: если Toyota bZ4X положен либо один 204-сильный электромотор, либо пара 109-сильных, то у RZ спереди установлен электродвигатель, развивающий 204 лошадиные силы, а на задней оси - агрегат на 109 сил. С места до 100 километров в час электрокар разгоняется за 5,6 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 160 километров в час.

Заявлена система Direct4, которая постоянно перераспределяет тягу между колесами, основываясь на данных с комплекса датчиков. В Lexus подчеркивают, что это обеспечивает оптимальные ускорение и управляемость.

Для Lexus RZ заявлены рулевое управление «по проводам» (доступно опционально), два варианта руля - традиционное колесо либо штурвал, 14-дюймовый экран мультимедийной системы, панорамная крыша с функцией затемнения, проекционный дисплей, комплекс систем безопасности и электронных ассистентов.

Старт продаж запланирован на конец нынешнего года, цены пока не обнародованы. В России электрокар вряд ли появится, в том числе и потому, что Япония ввела запрет на поставки в страну всех моделей этой марки.



