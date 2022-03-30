Названы самые надёжные китайские бренды автомобилей

Китайское издание Autohome провело исследование, целью которого являлось определение самых надёжных китайских марок автомобилей.

В тестировании принимали участие автомобили возрастом от 2 до 12 месяцев. Autohome отмечает, что менее чем за 2 месяца владельцы не успевают заметить большую часть дефектов. А машины возрастом больше года решили не включать из-за того, что их неисправности нельзя отнести к дефектам производителя, ведь машина уже отходила больше года в неизвестных условиях.

В итоге было определено количество проблем на 100 автомобилях (PPH, Problem Per Hundred), с которыми сталкиваются пользователи разных моделей. Чем меньше результат, тем более надёжный автомобиль.

По сообщению Autohome, в 2021 году автомобили китайских брендов вышли на новый уровень качества. Количество дефектов на 100 автомобилей значительно снизилось. При этом качество машин 15 китайских марок оказалось выше среднего показателя. Наиболее частыми дефектами «китайцев» стали проблемы с шумоизоляцией, кузовом, отделкой салона, двигателем и системой климат-контроля. Сильными сторонами оказались «умные» функции, электронное оборудование, сиденья и коробки передач.

В первую тройку вошли Nio, Venucia и Lynk & Co. Лидером стал Nio, который показал результат всего 49 дефектов на 100 автомобилей. У Venucia получилось набрать 50 баллов. Результат Lynk & Co составил 98 дефектов на 100 автомобилей.

Далее идут Maxus от FAW и стартап Li Auto, которые получили по 102 балла. Также в десятку попали Geometry (107), BYD (113), Dongfeng Forthing (117), Baojun (120) и Exeed (123). Chery, Geely, GAC Aion, Changan Oshan и Xpeng оказались ниже в рейтинге.