Финансовые новости
- |
- 30.03.22
- |
- 19:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Названы самые надёжные китайские бренды автомобилей
16:22 30.03.2022 |
Китайское издание Autohome провело исследование, целью которого являлось определение самых надёжных китайских марок автомобилей.
В тестировании принимали участие автомобили возрастом от 2 до 12 месяцев. Autohome отмечает, что менее чем за 2 месяца владельцы не успевают заметить большую часть дефектов. А машины возрастом больше года решили не включать из-за того, что их неисправности нельзя отнести к дефектам производителя, ведь машина уже отходила больше года в неизвестных условиях.
В итоге было определено количество проблем на 100 автомобилях (PPH, Problem Per Hundred), с которыми сталкиваются пользователи разных моделей. Чем меньше результат, тем более надёжный автомобиль.
По сообщению Autohome, в 2021 году автомобили китайских брендов вышли на новый уровень качества. Количество дефектов на 100 автомобилей значительно снизилось. При этом качество машин 15 китайских марок оказалось выше среднего показателя. Наиболее частыми дефектами «китайцев» стали проблемы с шумоизоляцией, кузовом, отделкой салона, двигателем и системой климат-контроля. Сильными сторонами оказались «умные» функции, электронное оборудование, сиденья и коробки передач.
В первую тройку вошли Nio, Venucia и Lynk & Co. Лидером стал Nio, который показал результат всего 49 дефектов на 100 автомобилей. У Venucia получилось набрать 50 баллов. Результат Lynk & Co составил 98 дефектов на 100 автомобилей.
Далее идут Maxus от FAW и стартап Li Auto, которые получили по 102 балла. Также в десятку попали Geometry (107), BYD (113), Dongfeng Forthing (117), Baojun (120) и Exeed (123). Chery, Geely, GAC Aion, Changan Oshan и Xpeng оказались ниже в рейтинге.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Британия не готова дать Украине гарантии безопасности, как у НАТО
|У эксначальника внутренней безопасности СБУ, выехавшего из Украины перед вторжением, прошли обыски - «Схемы»
|Парламент Канады поддержал безвиз из Украины
|Переговоры России и Украины в Стамбуле. Что там делает Александр Чалый?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Названы самые надёжные китайские бренды автомобилей
|Renault думает, кому передать долю в «АвтоВАЗе»
|SpaceX запустит 60 ракет Falcon 9 в этом году — это больше, чем Китай запустил за 2021 год
|Крупнейший банк Великобритании начнёт использовать квантовые технологии IBM
|Мошенники разместили в Play Маркете фальшивое приложение «Россграм»
|Минюст США поддержал законопроект об ограничении влияния Apple, Amazon и Google
Это интересно
|Средний срок службы тяговых батарей составит 15 лет, как считает бывший технический директор Tesla
|Законодатели США утвердят субсидии в размере $52 млрд для полупроводниковой отрасли только к лету
|Япония вводит запрет на экспорт в Россию люксовых автомобилей и ювелирных изделий
|Комиссия по ценным бумагам и биржам США пресекла попытки Илона Маска избавиться от её контроля
|Глава Daimler Truck считает, что электрические грузовики «всегда» будут дороже грузовиков на ископаемом топливе
|Служба Google Pay приостановила работу с картами «Мир»
|США причислили «Лабораторию Касперского» к фирмам, угрожающим нацбезопасности