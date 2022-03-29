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Средний срок службы тяговых батарей составит 15 лет, как считает бывший технический директор Tesla
10:53 29.03.2022 |
Особенности литиевых аккумуляторов уже значительно влияют на вторичный рынок электромобилей - остаточный ресурс тяговой батареи способен определять стоимость машины, а на него влияют условия эксплуатации электромобиля прежним владельцем. Один из основателей Tesla, покинувший компанию, убеждён, что средний срок службы тяговой батареи электромобиля составляет 15 лет.
Бывший технический директор Tesla Джеффри Брайан Стробел (JB Straubel), который основал свою компанию Redwood Materials по переработке литиевых аккумуляторов, в недавнем интервью признался, что при пятнадцатилетнем сроке эксплуатации электромобиль вряд ли будет доживать до момента замены тяговых аккумуляторов на новые.
Сейчас компания Redwood Materials ежегодно перерабатывает батареи совокупной ёмкостью до 10 ГВт‧ч, чего вполне достаточно для выпуска сотен тысяч электромобилей в год. В перспективе компания рассчитывает увеличить свои производственные мощности на территории США в десять раз, а также в течение пятнадцати лет перейти на ежегодную утилизацию тяговых батарей миллионов электромобилей. В идеале, уже во второй половине десятилетия автомобильная промышленность должна будет половину сырья для производства тяговых батарей получать методом вторичной переработки. В дальнейшем эта доля приблизится к ста процентам.
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