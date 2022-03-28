Глава Daimler Truck считает, что электрические грузовики «всегда» будут дороже грузовиков на ископаемом топливе

Генеральный директор Daimler Truck, заявил, что стоимость электрических грузовиков «всегда будет выше» стоимости грузовиков, в которых используются двигатели внутреннего сгорания. Об этом сообщил источник со ссылкой на статью в издании Financial Times, опубликованную в условиях, когда цены сырье пошли вверх после начала специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине.

Мартин Даум (Martin Daum) сказал газете, что правительства должны помочь компенсировать разницу в стоимости дополнительных материалов, используемых в транспортных средствах с батарейным питанием.

«Без каких-либо субсидий... цена [электрического] грузовика всегда будет выше, чем цена грузовика [с двигателем внутреннего сгорания]», - приводит Reuters слова главы Daimler Truck.