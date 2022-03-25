Спрос на электромобили заметно упадёт из-за резко взлетевших цен на литий

По данным Morgan Stanley, производителям аккумуляторных батарей для электромобилей придётся поднять цены на свою продукцию почти на 25 % из-за резкого роста цен на литий. Аналитики считают, это приведёт к существенному росту стоимости электромобилей, что снизит их популярность.

Цены на литий, ключевой ингредиент используемых в электромобилях аккумуляторов, в Китае выросли в пять раз за последний год. Производителям аккумуляторных батарей придётся примерно на четверть повысить стоимость выпускаемой продукции. Это приведёт к тому, что автомобилестроительные компании повысят стоимость электромобилей на 15 %, что может ударить по спросу на транспортные средства этой категории.

В сообщении сказано, что цены на карбонат лития резко выросли после того, как спрос со стороны автопроизводителей превысил предложение. Это свидетельствует о том, что глобальный переход на электрифицированный транспорт может замедлиться из-за нехватки материалов и перерабатывающих мощностей.

Доминирующее положение в сфере производства литийионных аккумуляторов занимает Китай. На фоне роста цен крупнейшие китайские производители лития в лице Ganfeng Lithium и Tianqi Lithium сообщили о резком росте уровня доходов в первые два месяца 2022 года. По данным Morgan Stanley, многие китайские производители аккумуляторов покупают материалы на спотовом рынке, вместо того, чтобы заключать долгосрочные контракты.

Несмотря на неутешительный прогноз относительно стоимости аккумуляторов, аналитики Morgan Stanley сохраняют позитивный прогноз касательно будущего ценных бумаг компании Tesla. Прогнозируется, что в течение года цена акций производителя электромобилей вырастет до $1300 за единицу, что примерно на 30 % выше текущего уровня. Аналитики считают, что масштаб производства, технологии и вертикальная интеграция помогут Tesla лучше справиться с проблемами, чем это сделают многие другие производители электромобилей.