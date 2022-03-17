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Maserati полностью перейдёт на производство электромобилей к 2025 году
21:58 17.03.2022 |
Итальянский автопроизводитель Maserati объявил о планах полностью перейти на производство электромобилей к 2025 году. Об этом пишет Engadget со ссылкой на заявление компании. Изменения коснутся всей линейки автомобилей производителя.
Первой электрической моделью станет родстер GranTurismo Folgore. Он получит электродвигатели суммарной мощностью 1200 лошадиных сил и сможет развивать максимальную скорость 190 миль/ч (около 308 км/ч), а разгон до 100 км/ч займёт 3 секунды. Согласно плану, модель планируют выпустить в 2023 году. После неё компания планирует выпустить внедорожник Grecale и Grancabrio GT. К 2025 году перечень предложений пополнят MC20, Quattroporte и внедорожник Levante.
Что касается цен на будущие автомобили Maserati, то их диапазон пока не уточняется. Журналисты предполагают, что их стоимость будет составлять от десятков до сотен тысяч долларов.
Стоит отметить, что на фоне роста популярности электромобилей, производители начинают повышать цены на различные модели. Например, базовая модель Tesla Model Y в Китае подорожала с $47,5 тысячи до $50 тысяч. Также, в среднем на $1000 цены подняла BYD.
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