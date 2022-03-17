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Китай стал крупнейшим производителем электромобилей в 2021 году
16:24 17.03.2022 |
Объём экспорта электромобилей из Китая в 2021 году вырос на 260 % и достиг почти 500 тыс. машин. По данному показателю страна обошла как Германию, так и США, сообщил ресурс Digitimes. Китай в целом стал крупнейшим производителем электрических автомобилей.
По информации Главного таможенного управления Китая (GAC), за 2021 год страна экспортировала более 499 500 электромобилей, и это число не включает в себя коммерческий транспорт, такой как автобусы. В 2019 году данный показатель впервые превысил 200 000 единиц, однако в 2020 году последовал спад. По информации Немецкой ассоциации автомобильной промышленности (VDA), ФРГ в 2021 году отправила на экспорт около 230 000 электромобилей, удвоив показатель с 2020 года. В свою очередь США экспортировали в 2020 году 110 000 электромобилей (падение на 30 %), а Япония - 27 400 (рост на 24 %).
Из без малого полумиллиона экспортированных Китаем электромобилей 230 000 были поставлены в Европу (годовой рост на 380 %), 18 000 в Океанию (рост на 1 910 %), 6 187 в Японию (рост на 20,9 %) и около 8 160 в США (рост на 130 %). Из общего числа экспортированных электромобилей от 100 000 до 200 000 были выпущены на шанхайском предприятии Tesla, которое производит преимущественно седан Model 3 и кроссовер Model Y.
У Китая есть все возможности, чтобы закрепиться в лидерах отрасли электромобилей. В стране развитая цепочка поставок критически важных компонентов, сформированы стандарты выпуска аккумуляторов, сырья для производства анодов, а также стандарты сборки электромобилей - всё это позволяет вдвое снизить издержки в сравнении с другими странами. Китай также является крупным потребителем электромобилей. По информации Jayto Dynamics, в 2021 году по всему миру было продано 4,2 млн электрифицированных машин, и почти половина из них была произведена в КНР.
Значительная часть продаж электромобилей в самом Китае была обеспечена компактными моделями вроде Wuling Hongguang Mini по цене менее $5 000; дорогие модели представлены брендами Tesla, NIO и Xpeng, а машины среднего класса - компаниями BYD и Great Wall Motor. Правительство КНР субсидирует гражданам покупку электромобилей и гибридов. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), в 2021 году в стране были проданы 3,52 млн экологически чистых транспортных средств, из которых 3,33 млн пассажирские - это годовой рост на 160 %, а 80 % от этого числа были «чистыми» электромобилями.
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