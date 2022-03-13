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Взлетевшие цены на никель увеличат стоимость производства электромобиля на 1000 долларов
09:01 13.03.2022 |
Страх перед сокращением поставок, вызванным военной агрессией России против Украины, в сочетании с недавними короткими колебаниями на фьючерсном рынке, заставили цену на никель превысить отметку в 100 000 долларов за тонну. По оценкам Morgan Stanley, рост цен на никель увеличит стоимость производства электромобиля в среднем на 1000 долларов.
Данные показывают, что в последние годы мировой рынок литиевых батарей постоянно растет. В 2020 году он составил около 44,2 млрд долларов и, как ожидается, вырастет до 94,4 млрд долларов США к 2025 году. Ожидается, что к 2025 году электромобили будут составлять 10% всех автомобилей, а к 2040 году их доля увеличится до 58%.
Литиевые батареи, необходимые для производства электромобилей, в основном включают в себя никель, кобальт, литий, графит и медь. Основными мировыми производителями лития являются Австралия, Чили, Китай и Аргентина, а Россия является крупнейшим в мире производителем лития, а также третьим по величине производителем никеля.
В последние годы переработка литиевых аккумуляторов также стала новым направлением. По оценкам, объем мирового рынка переработки литиевых аккумуляторов, как ожидается, увеличится до 10,7 млрд долларов США к 2026 году.
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