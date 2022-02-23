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Пожар на полмиллиарда долларов. В Атлантике сгорело тысячи Bentley и Lamborghini
09:07 23.02.2022 |
Специалисты страховой компании Russell Group оценили ущерб от пожара, который вспыхнул на прошлой неделе на грузовом судне Felicity Ace в Атлантическом океане. На борту сухогруза находится четыре тысячи автомобилей, в числе которых премиальные модели Porsche, Audi, Bentley и Lamborghini. Пожарным практически удалось справиться с возгоранием, однако последствия чрезвычайной ситуации приведут к серьезным убыткам автопроизводителей.
По предварительным данным, стоимость четырех тысяч автомобилей на борту судна составляет около 400 миллионов долларов. При этом общую сумму ущерба специалисты оценивают в 438 миллионов долларов. Причем эксперты пока не учитывали повреждения, которые в результате пожара получил Felicity Ace. Один лишь Volkswagen в результате инцидента понесет убытки в размере 155 миллионов долларов.
Командир судна подтвердил, что возгорание произошло в трюме, где вспыхнули элементы питания одного из электрокаров. Экипаж не сумел самостоятельно справиться с пожаров, поэтому вынужденно эвакуировался на спасательных шлюпках. Прибывшие на место инцидента пожарные также не сумели погасить пламя, поскольку вода не могла справиться с горением литий-ионных аккумуляторов. Кроме того, спасательная операция осложнялась тем, что горящие транспортные средства находились в трюмах, куда сложно добраться из-за едкого дыма.
Накануне стало известно, что грузовое судно Felicity Ace практически догорело самостоятельно. Остатки корабля продолжают дрейфовать в Атлантическом океане.
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