Пожар на полмиллиарда долларов. В Атлантике сгорело тысячи Bentley и Lamborghini

Специалисты страховой компании Russell Group оценили ущерб от пожара, который вспыхнул на прошлой неделе на грузовом судне Felicity Ace в Атлантическом океане. На борту сухогруза находится четыре тысячи автомобилей, в числе которых премиальные модели Porsche, Audi, Bentley и Lamborghini. Пожарным практически удалось справиться с возгоранием, однако последствия чрезвычайной ситуации приведут к серьезным убыткам автопроизводителей.

По предварительным данным, стоимость четырех тысяч автомобилей на борту судна составляет около 400 миллионов долларов. При этом общую сумму ущерба специалисты оценивают в 438 миллионов долларов. Причем эксперты пока не учитывали повреждения, которые в результате пожара получил Felicity Ace. Один лишь Volkswagen в результате инцидента понесет убытки в размере 155 миллионов долларов.

Командир судна подтвердил, что возгорание произошло в трюме, где вспыхнули элементы питания одного из электрокаров. Экипаж не сумел самостоятельно справиться с пожаров, поэтому вынужденно эвакуировался на спасательных шлюпках. Прибывшие на место инцидента пожарные также не сумели погасить пламя, поскольку вода не могла справиться с горением литий-ионных аккумуляторов. Кроме того, спасательная операция осложнялась тем, что горящие транспортные средства находились в трюмах, куда сложно добраться из-за едкого дыма.

Накануне стало известно, что грузовое судно Felicity Ace практически догорело самостоятельно. Остатки корабля продолжают дрейфовать в Атлантическом океане.