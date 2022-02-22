Virgin Hyperloop решила переориентироваться с пассажирских перевозок на скоростную доставку грузов

Virgin Hyperloop уволила почти половину персонала, поскольку компания, разрабатывающая высокоскоростную транспортную систему, решила отдать предпочтение грузовым перевозкам. Компания подтвердила, что 111 человек были сокращены в пятницу, и это позволит Virgin Hyperloop сосредоточиться на доставке грузов с помощью экспериментального транспорта, перемещающего по трубам с низким давлением капсулы на скорости свыше 1000 километров в час.

Двое из бывших сотрудников компании, которые потеряли работу из-за смены стратегии Virgin Hyperloop, сказали, что об увольнении было объявлено в ходе видеоконференции. Один из них сказал, что никто не ожидал таких масштабных сокращений. «Это позволяет компании работать более гибко и оперативно, а также с меньшими затратами, - заявили в Virgin Hyperloop. - Такие решения никогда не принимаются легкомысленно».

Сообщается, что решению о смене направления деятельности поспособствовали глобальные проблемы с цепочками поставок и изменения, вызванные пандемией коронавируса. В Virgin Hyperloop заявляют, что рынок логистических услуг резко изменился, и компания реагирует на повысившийся интерес клиентов к услугам грузоперевозок.

В настоящее время Virgin Hyperloop является единственной компанией, которая успешно провела испытания, включающие перевозку пассажиров в высокоскоростной капсуле. Система ставит перед собой цель существенно сократить время в пути, что повысит эффективность грузовых перевозок. Американская государственная компания DP World, которой принадлежит 76 % акций Virgin Hyperloop, работает над системой грузоперевозок, чтобы доставлять грузы со скоростью самолёта при цене близкой к стоимости автомобильной доставки.

DP World сообщает, что в данный момент Virgin Hyperloop ведёт переговоры с 15 клиентами о поставке своих систем для перевозок грузов. Одним из клиентов является правительство Саудовской Аравии, которое намерено наладить грузоперевозки между портовым городом Джидда и столицей страны Эр-Риядом, и далее со странами Персидского залива на востоке Аравийского полуострова.

Сообщается, что Virgin Hyperloop может реинвестировать прибыль от продаж грузовой версии своего продукта, которая может быть готова примерно через четыре года, в запуск пассажирской версии к концу десятилетия. В DP World отмечают, что сосредоточиться на перевозках грузов на первоначальном этапе внедрения технологии проще, поскольку это исключит риск для пассажиров и потребует меньшего количества нормативных издержек.

Источники сообщают, что Virgin Hyperloop рассматривает возможность слияния со специальной компанией для выхода на биржу (SPAC). Virgin Hyperloop, Virgin Group и DP World отказались комментировать эти слухи.

