Лучшим электромобилем года стал Ford Mustang Mach-E

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Лучшим электромобилем года стал Ford Mustang Mach-E

17:35 21.02.2022 |

Транспорт

 

Американское издание Consumer Reports опубликовало очередной рейтинг лучших автомобильных брендов - при его составлении эксперты проводят более 50 испытаний, включая оценку ходовых качеств, торможения, управляемости, комфорта, удобства, безопасности и экономии топлива. Затем они определяют общий балл - комбинацию надежности автомобиля и удовлетворенности владельцев на основе опросов участников. Затем марки ранжируются путем усреднения общих баллов соответствующих моделей, чтобы выявить лучшие и худшие.

Главным сюрпризом нынешнего рейтинга от Consumer Reports стал тот факт, что Tesla опустилась сразу на семь позиций - до 23 места из 32 в общем зачете. Это худший для марки результат за последние семь лет. Вдобавок седан Model 3 больше не является лидером в рейтинге электрокаров - первую строчку в списке теперь занимает кроссовер Ford Mustang Mach-E, который эксперты издания назвали значительно менее проблемным и более надёжным. Кроме того, первое место электрическому Мустангу обеспечили отличные характеристики. Впечатление экспертов от Теслы ухудшил штурвал на обновленных моделях, который они назвали сложным в использовании.

Как рассказал в интервью Bloomberg руководитель отдела по тестированию автомобилей в Consumer Reports Джейк Фишер, испытатели посетовали на случайное нажатие кнопок указателей поворота и звукового сигнала, отсутствие традиционного селектора, а также примитивную систему мониторинга за состоянием водителя - её камеру можно было просто заклеить скотчем. Первое место в общем рейтинге брендов заняла Subaru, второе - Mazda, за ней следуют BMW, Honda, Lexus, Audi, Porsche, Mini, Toyota и Infiniti.
По материалам: Motor.ru
 

ПО РУБРИКАМ

16:54 «Секреты Credit Suisse». В утечке данных из швейцарского банка нашли имена украинцев

16:45 Депозитные ставки для физлиц 21.02.22

14:51 В JPMorgan прогнозируют девять повышений ставки ФРС подряд

12:33 Справочный курс гривны 18 февраля понижен на 6,10 коп до 28,3440 грн/$1

12:26 Евро 21 февраля дорожает к доллару после выхода статистики по еврозоне

12:21 Фондовые биржи АТР 21 февраля закрылись в основном снижением

11:38 Фишинговая атака на пользователей OpenSea принесла мошенникам сотни NFT на сумму $1,7 млн

11:15 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 18.02.22

11:06 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 21.02.22

11:02 Остаток средств на корсчетах банков 21.02.22

10:58 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 18.02.2022

07:38 Стоимость золота снижается 21 февраля в рамках коррекции

07:35 Доллар дешевеет 21 февраля на ослаблении геополитических опасений

07:30 Мировые цены на нефть 21 февраля снижаются на перспективах ее увеличения на рынке

07:24 Рынок акций США 18 февраля закрылся падением, Dow Jones снизился на 0,7%

• дальше…

18:40 Клуб Экспертов и Клуб Экспортеров проанализировали внешнюю торговлю Украины в 2021 году

18:03 В январе не проведены запланированные расходы на 1,7 миллиарда — Счетная палата

16:17 В январе 2022 года баланс рынка украинских бензинов вырос на 27% (на 43,6 тыс. т), до 206,2 тыс. т, по сравнению с январем 2021 года (162,6 тыс. тонн)

16:13 В 2021 году мировая торговля СПГ выросла на 6%

15:06 Без НДС. Снизят ли «слуги» цены на продукты

13:59 «Нафтогаз» готовится к заключению долгосрочного контракта на закупку газа

13:54 Повышение ренты на добычу газа заменит аукционные продажи с ограничением маржи, - ОП

13:35 Нефть слабо дешевеет 21 февраля на фоне ослабления опасений за перебои с поставками

12:51 Розничные сети АЗС за выходные (с 18 по 21 февраля) повысили стоимость топлива на 4-5 коп

12:38 Совет ЕС утвердил макрофин для Украины в размере 1,2 млрд евро

• дальше…

17:48 Путин: решение по вопросу о признании «ЛНР и ДНР» будет принято сегодня

17:41 В британском правительстве изучают механизмы полного отказа от оборудования Huawei

16:21 Российские активы и рубль обвалились на фоне ситуации на Донбассе

14:51 В JPMorgan прогнозируют девять повышений ставки ФРС подряд

13:03 США построят в Польше шесть АЭС

12:38 Совет ЕС утвердил макрофин для Украины в размере 1,2 млрд евро

10:52 Глава Евросовета призвал провести конференцию доноров для Украины

10:33 Всемирный банк готов выделить Киеву 350 млн долларов

10:06 Lufthansa и Swiss Air приостанавливают полеты в Киев из-за угрозы вторжения России

09:56 Наибольшее беспокойство вызывают не танки РФ у границ Украины, а вспомогательные подразделения - экс-директор ЦРУ

09:51 «Эвакуированные» в Ростовскую область РФ жители ОРДЛО возвращаются из России домой – Резников

09:37 В Донецк прибыли «вагнеровцы», которые совместно со спецслужбами РФ планируют провести серию террористических актов - ОТГ «Восток»

09:33 Минск объявил о продолжении совместных с Россией военных учений

09:23 ЕС не может зависеть от поставщика энергии, грозящего начать войну – фон дер Ляен

09:07 Глава Еврокомиссии грозит "отрезать Россию" от мировых рынков

• дальше…

18.02 Внедрение электронной системы здравоохранения повсеместно стимулирует развитие медицины - эксперты

16.02 Служить там, куда направит родина: Какие изменения ждут украинскую терроборону

16.02 ZeУниверситет за 7 млрд грн. Что известно о большом проекте на ВДНХ

15.02 Метро Киева переводит часть станций на работу без билетных касс

14.02 На трассе Киев-Борисполь заработала первая в Украине «умная» система управления трафиком

14.02 Навигацию на Днепре планируют открыть с 1 марта

11.02 Первую часть новой обходной дороги вокруг Киева построят американцы с сомнительной репутацией

10.02 Всемирный банк рекомендует Украине усилить работу «Укргидрометцентра» и УГМИ

08.02 Украина и Польша хотят объединить евроколеей столицы

07.02 Кабмин утвердил порядок общественных опросов через «Дия»

07.02 Украинским водителям выписали 2,6 млн штрафов благодаря системе автофиксации

04.02 Двоевластие в столице. Как Кличко начал изгонять «слуг» из Киева

04.02 Выявление новых онкозаболеваний снизилось на 20%, но это нехороший признак - эксперты

01.02 В Украине с 1 февраля подорожали пластиковые пакеты

31.01 В Укравтодоре определились с ценой проезда на первой платной дороге

• дальше…

17:48 Путин: решение по вопросу о признании «ЛНР и ДНР» будет принято сегодня

12:00 «Евросолидарность» лидирует в рейтинге партий, «Слуга народа» на втором месте – СОЦИС

11:53 В президентском рейтинге разрыв между Зеленским и Порошенко незначителен - «Социс»

10:52 Глава Евросовета призвал провести конференцию доноров для Украины

10:06 Lufthansa и Swiss Air приостанавливают полеты в Киев из-за угрозы вторжения России

10:00 Нидерланды временно переводят посольство в Украине из Киева во Львов

09:56 Наибольшее беспокойство вызывают не танки РФ у границ Украины, а вспомогательные подразделения - экс-директор ЦРУ

09:51 «Эвакуированные» в Ростовскую область РФ жители ОРДЛО возвращаются из России домой – Резников

09:37 В Донецк прибыли «вагнеровцы», которые совместно со спецслужбами РФ планируют провести серию террористических актов - ОТГ «Восток»

09:33 Минск объявил о продолжении совместных с Россией военных учений

09:23 ЕС не может зависеть от поставщика энергии, грозящего начать войну – фон дер Ляен

09:07 Глава Еврокомиссии грозит "отрезать Россию" от мировых рынков

08:53 Блинкен ответил на призывы ввести санкции против РФ до атаки на Украину

08:48 В США объяснили, какие санкции ударят по экономике РФ в случае вторжения в Украину

08:44 Байден согласен на саммит безопасности с Путиным, «если вторжения не будет»

• дальше…

17:41 В британском правительстве изучают механизмы полного отказа от оборудования Huawei

17:35 Лучшим электромобилем года стал Ford Mustang Mach-E

14:59 Intel переманила из AMD ведущего архитектора дискретных графических чипов

14:56 BMW нашла замену обычным проводам в автомобилях

11:38 Фишинговая атака на пользователей OpenSea принесла мошенникам сотни NFT на сумму $1,7 млн

18.02 Встроенная графика AMD Radeon 600M мобильных чипов Ryzen 6000 благодаря FSR оказалась быстрее GeForce GTX 1650 Max-Q

18.02 Хотите приложения Android на Windows 11? Придётся приготовить ПК с производительным CPU, минимум 8 ГБ ОЗУ и SSD

18.02 США добавили китайские WeChat и AliExpress в список пиратских рынков

18.02 4% криптокитов являются преступниками

18.02 Intel показала компактный игровой десктоп Beast Canyon NUC 11 Extreme с видеокартой Arc Alchemist

18.02 Китай сократил субсидии на электромобили, и продажи сразу рухнули

18.02 476 и 626 л.с.: электрокар Mercedes-AMG EQE дебютировал в двух версиях

18.02 Yamaha построила для «Тойоты» водородный V8

18.02 На крупнейшем авиасалоне Азии за электрическими аэротакси выстроилась очередь из покупателей

18.02 Невидимая фронтальная камера, 5000 мА·ч, 135 Вт, 120 Гц Snapdragon 8 Gen 1, 18 ГБ ОЗУ, 1 ТБ флеш-памяти. Представлен Red Magic 7 Pro

• дальше…

27.01 Apple, Amazon и Google остались самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно