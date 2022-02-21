Лучшим электромобилем года стал Ford Mustang Mach-E

Американское издание Consumer Reports опубликовало очередной рейтинг лучших автомобильных брендов - при его составлении эксперты проводят более 50 испытаний, включая оценку ходовых качеств, торможения, управляемости, комфорта, удобства, безопасности и экономии топлива. Затем они определяют общий балл - комбинацию надежности автомобиля и удовлетворенности владельцев на основе опросов участников. Затем марки ранжируются путем усреднения общих баллов соответствующих моделей, чтобы выявить лучшие и худшие.

Главным сюрпризом нынешнего рейтинга от Consumer Reports стал тот факт, что Tesla опустилась сразу на семь позиций - до 23 места из 32 в общем зачете. Это худший для марки результат за последние семь лет. Вдобавок седан Model 3 больше не является лидером в рейтинге электрокаров - первую строчку в списке теперь занимает кроссовер Ford Mustang Mach-E, который эксперты издания назвали значительно менее проблемным и более надёжным. Кроме того, первое место электрическому Мустангу обеспечили отличные характеристики. Впечатление экспертов от Теслы ухудшил штурвал на обновленных моделях, который они назвали сложным в использовании.

Как рассказал в интервью Bloomberg руководитель отдела по тестированию автомобилей в Consumer Reports Джейк Фишер, испытатели посетовали на случайное нажатие кнопок указателей поворота и звукового сигнала, отсутствие традиционного селектора, а также примитивную систему мониторинга за состоянием водителя - её камеру можно было просто заклеить скотчем. Первое место в общем рейтинге брендов заняла Subaru, второе - Mazda, за ней следуют BMW, Honda, Lexus, Audi, Porsche, Mini, Toyota и Infiniti.