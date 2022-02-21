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BMW нашла замену обычным проводам в автомобилях
14:56 21.02.2022 |
BMW и несколько других крупных производителей вложили 250 миллионов долларов в калифорнийский стартап CelLink. Его разработка - инновационная технология соединения электронных компонентов автомобиля с источниками питания, получившая название «гибкий жгут». Такие провода-схемы меньше весят, занимают меньше места и стоят дешевле: в CelLink уверяют, что один «гибкий жгут» большой площади может заменить собой несколько традиционных жгутов проводов.
Так как для полноценного функционирования автомобиля требуется заметно меньше «гибких жгутов», технология также позволит повысить уровень автоматизации на производстве. По словам разработчиков, «гибкие жгуты» уже используются на «сотнях тысяч электромобилей», но на каких именно, они не уточняют. На сегодняшний день единственная марка, которая выпустила такое количество «зеленых» машин в США - это Tesla.
CelLink, основанная в 2011 году, базируется в Сан-Карлосе, и с 2019 года занимается наращиванием производства «гибких жгутов». Всего компании удалось привлечь порядка 315 миллионов долларов, которые будут вложены в строительство завода с 25 линиями в Техасе. Предприятие планируют открыть уже в конце 2022 года.
«Гибкие жгуты» пригодятся не только в легковых автомобилях, уверены в CelLink. В будущем ими также можно будет заменить громоздкую проводку в коммерческом транспорте, сельскохозяйственной, военной и аэрокосмической технике.
В начале февраля ирландская компания Navitas Semiconductor объявила, что готова внедрить в электромобили силовые интегральные схемы на основе нитрида галлия (GaN). Благодаря таким полупроводникам можно будет увеличить запас хода, снизить стоимость батарей, а также ускорить зарядку в три раза, заверяют создатели.
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