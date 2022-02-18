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На крупнейшем авиасалоне Азии за электрическими аэротакси выстроилась очередь из покупателей
11:38 18.02.2022 |
Bloomberg сообщил, что на авиасалоне в Сингапуре подписаны контракты на закупку около 200 электрических аэротакси. Фактически Юго-Восточная Азия сделала свой выбор в отношении воздушного транспорта будущего. По представлению инвесторов, это будут экологически чистые электролёты с вертикальными взлётом и посадкой как в мультфильмах фантастической тематики.
Впрочем, большинство проектов в области eVTOL буквально продолжают оставаться «мультфильмами», что не мешает заключать необязательные контракты на закупки в будущем сотен машин, если они пройдут этап сертификации. Представители авиационной отрасли отмечают, что со стороны проектов по декарбонизации идёт такое давление, что будущее авиации надеется найти себя в сфере ближних перевозок на электрических аэротакси.
Аэроткакси на современном уровне развития и в ближайшее десятилетие не смогут летать дальше, чем на 250 км. Поэтому перелёты на eVTOL-транспорте - это маршруты из бизнес-центров в аэропорты, туристические маршруты, ближние междугородние полёты и полёты в пределах городов с интенсивным автомобильным движениям, что в Юго-Восточной Азии часто норма. Также передвижению по воздуху в этом регионе благоприятствует обилие островов и водных преград. Аэротакси будут экономить пассажирам прилично времени.
На авиасалоне в Сингапуре обычными самолётами почти никто не интересовался. Сделок было крайне мало. При этом компания AirAsia заключила необязательный договор на аренду у компании Avolon Holdings свыше 100 аэротакси британской компании Vertical Aerospace. Компания Avolon Holdings занимается предоставление самолётов в лизинг и охотно включила в перечень своего парка будущие электрические аэротакси. В портфеле потенциальных закупок Avolon около 500 машин Vertical Aerospace, если те смогут пройти сертификацию через 2-4 года, как планируется.
Отдельно подразделение бразильского авиационного конгломерата Embraer SA - компания Eve Urban Air Mobility - и австралийский оператор вертолетов Microflite объявили о заказе до 40 электрических самолётов вертикального взлета и посадки, с целью начала операций в Австралии в 2026 году. Компания Eve также заключила сделку на поставку до 50 eVTOL с компаниями Aviair и HeliSpirit , которые обслуживают некоторые из самых популярных туристических маршрутов в Западной Австралии. Это тоже не первая сделка подобного рода. Аэротакси будут требовать меньше затрат на эксплуатацию, ремонт и обслуживание, что привлекает операторов вертолётов.
«Декарбонизация - это самая большая мировая проблема, с которой мы сталкиваемся как поколение, а декарбонизация авиации - это самая большая возможность, которая есть у нас в авиационной отрасли, - сказал Домнал Слэттери (Domhnal Slattery), главный исполнительный директор компании Avolon. - Электрификация самолётов - это первый и важный шаг на этом пути».
Согласно свежему исследованию Rolls-Royce Holdings и Roland Berger, к 2050 году в эксплуатации будет находиться 82 500 пассажирских аэротакси. На Азиатско-Тихоокеанский регион будет приходиться 51 % мирового рынка. Очередь за новым видом транспорта уже выстроилась. Другой вопрос - взлетят ли они? Очень уж много вопросов к надёжности и техническому соответствию.
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