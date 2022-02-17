Новая Skoda Fabia обзавелась «спортивной» версией Monte Carlo

Компания Skoda представила самую дорогую версию хэтчбека Fabia четвертого поколения - Monte Carlo, названную в честь побед марки на одноименном ралли. В версии, которая завершает формирование линейки новой Fabia, автомобиль отличился более «атлетичным» экстерьером и салоном, в котором появились декоративные вставки, стилизованные под карбон. А вот по «технике» она аналогична обычной Фабии - для нее доступны те же моторы, за исключением базового 65-сильного.





Fabia Monte Carlo отличает традиционный для версии красный цвет, «юбки» по бокам, декоративный диффузор сзади, а также колесные диски с особым дизайном размерности от 16 до 18 дюймов и шильдики с наименованием версии на крыльях. Как и стандартный хэтчбек, такая Fabia получила черную крышу, которой здесь вторят полностью черные корпуса внешних зеркал, надписи на корме и решетка радиатора. К слову, в ее нижней части появились активные заслонки, которые вкупе с остальными доработками позволили снизить коэффициент аэродинамического сопротивления до 0,28.

Интерьер спортверсии выполнен в черном цвете с красными акцентами, а его главные особенности - кресла-ковши с развитой боковой поддержкой, «срезанный» снизу мультируль и вставка «под карбон» на передней панели, а также накладки на педали из нержавеющей стали. Впервые Fabia Monte Carlo доступна с цифровой «приборкой» с 10,25-дюймовым экраном, которую можно заказать за доплату.

В списке доступного оснащения числятся мультимедийная система с дисплеем диагональю от 6,5 до 9,2 дюйма, топовая аудиосистема Amundsen и пять входов USB-C. Также хэтчбеку положены адаптивный круиз-контроль, работающий на скоростях до 210 километров в час, парковочный ассистент и до девяти подушек безопасности. Еще одна платная опция - заниженная на 15 миллиметров подвеска.

Для Fabia Monte Carlo доступны все стандартные двигатели, кроме базового. Так, хэтчбек можно заказать с 1.0 MPI мощностью 80 лошадиных сил, литровой наддувной «тройкой» TSI в двух вариантах форсировки - 95 или 110 сил, а также «турбочетверкой» 1.5 с функцией отключения половины цилиндров, выдающей 150 сил. Моторы сочетаются с пяти- и шестиступенчатой «механикой» либо с семидиапазонным «роботом» DSG.

В Европе продажи Fabia Monte Carlo четвертой генерации начнутся весной 2022 года.



