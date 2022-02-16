Исследователи считают, что у водородного автотранспорта нет будущего

Скептики по отношению к использованию водорода в качестве источника энергии для автомобильного транспорта находятся даже среди пионеров этого направления, к числу которых можно отнести компанию Honda Motor. Сторонние исследователи тоже утверждают, что проще и эффективнее инвестировать в инфраструктуру зарядных станций для аккумуляторных электромобилей, чем в экосистему по добыче и хранению водорода.

Как поясняет Electrek со ссылкой на данные исследования немецких учёных, опубликованные в журнале Nature, наземный транспорт на водородных топливных ячейках не только менее эффективен с точки зрения расхода энергии во всей цепочке её передачи, его развитие также сопряжено с колоссальными затратами на создание инфраструктуры, которые могут себя не оправдать в конечном счёте.

По мнению авторов исследования, массовое производство грузовых машин на водородных топливных ячейках начнётся не ранее 2027 года, и к тому моменту появятся тяговые аккумуляторы нового поколения, способные обеспечить достойный запас хода на одном заряде. Кроме того, в эксплуатацию будут введены станции экспресс-зарядки мощностью 1 МВт, что позволит облегчить использование коммерческого грузового транспорта с аккумуляторами на дальних дистанциях.

До сих пор главным аргументом сторонников применения водорода в сегменте грузового транспорта считалось более привлекательное сочетание запаса хода и времени на его пополнение, равно как и меньший вес соответствующей силовой установки. Исследователи считают, что затраты на оборудование инфраструктуры по добыче, транспортировке и хранению водорода в конечном итоге себя не оправдают, тогда как аккумуляторные электромобили в значительной степени смогут полагаться на существующие электросети.

В сегменте легкового транспорта водород себя не оправдает точно, как убеждены учёные, хотя компании Toyota и Hyundai продолжают финансировать соответствующие программы, причём корейский автопроизводитель уже стал лидером сегмента. Производители грузовиков настроены менее категорично - Daimler считает нужным развивать оба направления в производстве грузового электрического транспорта. Компания Nikola Motor с течением времени всё больше симпатизирует аккумуляторным грузовикам, хотя не отказывается и от версий на водородных топливных ячейках.