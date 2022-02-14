Alfa Romeo представила кроссовер Tonale

Компания Alfa Romeo представила новый кроссовер Tonale, построенный на платформе Jeep Compass. Серийный вариант модели сохранил стилистику концепта 2019 года, однако обзавелся иными чертами в экстерьере и переработанным салоном с тремя вариантами отделки. В моторной гамме вседорожника - гибридные установки, в том числе с зарядкой от сети, а также бензиновый и дизельный двигатели. На европейском рынке новый кроссовер появится летом нынешнего года.





Длина, ширина и высота Alfa Romeo Tonale: 4,53x1,84x1,6 метра. Колесная база такая же, как у Jeep Compass (2636 мм), ведь обе машины построены на общей платформе FCA Small Wide 4x4. Подвески - стойки McPherson «по кругу»: штатно с амплитудно-зависимыми амортизаторами Koni, за доплату - с двухрежимными электронноуправляемыми. По словам разработчиков, на Tonale стоят самый «острый» в классе рулевой механизм с передаточным отношением 13,6:1 и уникальная для сегмента электромеханическая тормозная система Integrated Brake System, перешедшая сюда с Giulia и Stelvio.

Как и подобает настоящей «Альфе», кроссовер щеголяет решеткой радиатора Scudetto, которая вместе с прорезями в бампере образует ещё одну фирменную деталь - Trilobo, или «трилистник», впервые появившийся на модели Alfa Romeo 1900. При этом формами Tonale напоминает Giulia GT и 8C Competizione, а трехсекционные матричные фары отсылают к SZ Zagato и концепту Proteo. Легкосплавные колеса teledial могут быть диаметром 17, 18, 19 либо 20 дюймов.

В салоне новинки установлены 12,3-дюймовая приборная панель и сенсорный экран мультимедийной системы диагональю 10,25 дюйма. Развлекательная система оснащена голосовым помощником, поддерживает обновления «по воздуху» и беспроводные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto. Для отделки интерьера использованы натуральная кожа, алькантара и алюминий.

Tonale стал первым в истории Alfa Romeo заряжаемым от сети гибридом. В состав PHEV-установки вошли «турбочетверка» 1.3 MultiAir в паре с шестидиапазонным автоматом, задний электромотор мощностью 122 лошадиные силы и батарея емкостью 15,5 киловатт-часа. Суммарная отдача системы составила 275 лошадиных сил. До «сотни» гибрид разгоняется за 6,2 секунды, а от терминала мощностью 7,4 киловатта полностью заряжается за 2,5 часа. Без запуска ДВС такой кроссовер может проехать 60-80 километров.

Кроме того, в гамму включили две обычные гибридные системы с полуторалитровой «четверкой» мощностью 130 лошадиных сил и 48-вольтовым электромотором (20 л.с.), встроенным в семиступенчатый «робот». Более мощная версия установки развивает 160 лошадиных сил, а ДВС в ней оснащен турбокомпрессором с изменяемой геометрией. Также в Европе Tonale предложат с дизелем 1.6 мощностью 130 лошадиных сил, а в Соединенных Штатах будет 260-сильный бензиновый турбомотор 2.0, который сочетается с девятидиапазонным автоматом и полноприводной трансмиссией Q4. Гибридны и дизельные машины исключительно переднеприводные.

В списке опций Tonale присутствует множество систем безопасности, среди которых - адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, системы предупреждения о лобовом столкновении, обнаружения пешеходов и мониторинга слепых зон. Продажи Alfa Romeo Tonale стартуют в Европе летом нынешнего года. До американского рынка новинка доберется в 2023 году. Стоимость кроссовера пока не называется.



