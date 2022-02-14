В американском рейтинге надежности автомобилей сменился лидер

Американское консалтинговое агентство J.D. Power опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей, который составляет на основе опроса владельцев 100 машин каждого бренда, выпущенных в 2019 году. За год ситуация заметно поменялась: в лидерах на этот раз оказались Kia, Buick и Hyundai, а последние три места достались Volvo, Ram и Land Rover. Lexus, которому первая строчка доставалась девять раз за последние 11 лет, упал на шестую - на одну позицию ниже Toyota.

J.D. Power выстраивает автомобили в рейтинг в зависимости от числа проблем, с которыми владельцы столкнулись за три года эксплуатации. При этом учитываются как серьезные дефекты, так и мелкие неисправности вроде сбоящей аудиосистемы.

На вершине списка на этот раз оказалась марка Kia с 145 жалобами на сотню автомобилей. На втором месте расположился Buick (147), на третьем и четвертом - Hyundai (148) и его премиальная «дочка» Genesis (155). Toyota и Lexus с 158 и 159 проблемами соответственно заслужили пятое и шестое места, а далее в десятке следуют Porsche (162), Dodge (166), Cadillac (168) и Chevrolet (171). Наименее надежными оказались Volvo (256 жалоб), Ram (266) и Land Rover (284).

Средний же показатель по отрасли заметно ухудшился, хотя до этого аналитики фиксировали рост надежности. В 2021 году он составил 192 проблемы на 100 автомобилей против 121 в 2020 году. Примечательно, что и нынешний лидер, Kia, год назад набрала всего 97 жалоб, а Lexus - 81.

Лидером среди моделей снова стал Porsche 911. Также лучшими в своих классах оказались Toyota Corolla, BMW 4 серии, Mazda MX-5 Miata, Chevrolet Impala, Hyundai Sonata, Lincoln MKZ и Ford Mustang. Что касается SUV-сегмента, то здесь абсолютного победителя аналитики не выбирали, назвав девять моделей с разными габаритами и ценниками: Lexus NX, Hyundai Santa Fe, Buick Envision, Lexus UX, Chevrolet Suburban, Buick Encore, Lexus RX, Kia Sorento и Porsche Cayenne.