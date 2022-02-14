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Сорос инвестировал $2 млрд в конкурента Tesla
12:42 14.02.2022 |
Инвестор-миллиардер Джордж Сорос купил почти 20 млн акций стартапа по производству электрических грузовиков Rivian Automotive Inc. Об этом пишет Reuters.
Soros Fund Management приобрел акций на $2 млрд.
Ожидается, что Rivian, 20% которой принадлежит Amazon, поставит компании электронной коммерции более 100 000 электрических грузовиков.
В декабре компания Rivian из Ирвина, штат Калифорния, заявила, что ожидает, что производство упадет на несколько сотен автомобилей из-за ограничений в цепочке поставок.
С начала года акции Rivian упали на 43%.
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