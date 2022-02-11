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815 л.с. и две секунды до «сотни»: представлен новый суперкар DS
13:43 11.02.2022 |
Еще в 2016 году марка DS Automobiles представила на автосалоне в Женеве концептуальное электрическое купе DS E-Tense с эффектным дизайном. В серию этот автомобиль так и не пошел, однако спустя шесть лет ему подарили вторую жизнь в виде батарейного суперкара с 815-сильной установкой. Новинка сохранила прежнее имя (но обзавелась приставкой Performance), углепластиковый монокок и некоторые кузовные панели, при этом оформление передней части и кормы было пересмотрено и осовременено. Техника же полностью новая и позаимствована у болида Формулы Е сезона 2023 года.
DS взяла за основу E-Tense шестилетней давности: в основе автомобиля лежит углепластиковый монокок, а внешне новый суперкар можно отличить от концепта 2016 года по голографическому дисплею вместо радиаторной решетки, дневным ходовым огням с 800 светодиодами и камерам на месте фар. Интерьер новинки пока не показали, но там сохранилась акустическая система Focal Utopia, которая обзавелась двумя динамиками Scala Utopia Evo, и кожаная обивка кресел.
DS E-Tense Performance в два раза мощнее прототипа 2016 года, который комплектовался одним 402-сильным электромотором. В движение электрокар приводит двухмоторная установка, которая с 2023 года она будет устанавливаться на болиды заводской команды команды DS в Формуле Е. Электродвигатель на передней оси выдает 340 лошадиных сил, а на задней - 475 лошадиных сил. Заявленное время разгона до 100 километров в час - около двух секунд, а максимальная скорость не приводится.
На большой запас хода можно не рассчитывать, так как емкость батареи составляет всего 25 киловатт-часов. Заключенный в углерод-алюминиевый корпус аккумулятор разработан фирмой Saft («дочка» TotalEnergies), размещен за креслами и оснащен иммерсионной системой охлаждения, то есть его ячейки погружены в непроводящую жидкость.
В DS Automobiles намерены приступить к тестам ходового прототипа до конца февраля. В будущем DS E-Tense Performance будет использоваться для обкатки новых технологий и решений, которые затем реализуют на серийных электромобилях французской марки. Что же касается самого суперкара, то он на конвейер не встанет.
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