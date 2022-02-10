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Электрический Lexus RZ 450e показали на официальных фотографиях
13:31 10.02.2022 |
Компания Lexus отчиталась о глобальных продажах за 2021 год, а заодно рассекретила на официальных фотографиях новый серийный электрический кроссовер RZ 450e. Премьера модели запланирована на весну: новинка станет премиальным аналогом Toyota bZ4X, с которым она разделила платформу e-TNGA. Технические характеристики RZ 450e пока не обнародованы, но, скорее всего, он окажется мощнее bZ4X, топовая модификация которого оснащена двухмоторной 218-сильной установкой.
На новых снимках можно рассмотреть детали экстерьера электрического кроссовера. Как и предполагалось, он получил уникальные черты, за счет которых дистанцируется от непремиального Toyota bZ4X. У RZ 450e иначе выполнены задние стойки, а крышу венчают два необычных аэродинамических «плавника». На корме расположен задний фонарь, протянувшийся во всю ширину кузова. При этом зарядный порт у него расположен том же месте, что и у bZ4X.
Платформа e-TNGA предполагает переднюю подвеску McPherson и заднюю многорычажную. Ранее было озвучено предположение, что индекс 450e намекает на более мощную силовую установку, чем у bZ4X. Скорее всего, уже в базе кроссовер будет полноприводным и получит фирменную систему распределения тяги Direct4.
Конкурентом будущего Lexus RZ называют Mercedes-Benz EQC, Tesla Model Y, Audi Q4 e-tron и Genesis GV60.
В прошлом году из 706 тысяч проданных автомобилей Lexus 260 тысяч были гибридами или электромобилями. До конца десятилетия в арсенале японской марки появятся батарейные модели разных классов, а к 2035 году автопроизводитель намерен полностью перейти на выпуск электрокаров.
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