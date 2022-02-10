Lexus раскрыл на фотографиях большой электрический кроссовер на семь мест

Компания Lexus опубликовала серию фотографий будущего перспективного батарейного кроссовера: по одной из версий, новинка может в будущем стать «зеленым» преемником RX L. Никаких технических подробностей о модели нет, не объявлено даже название - пока она зовется просто Lexus Electrified SUV. Известно лишь, что кроссовер получит три ряда сидений и полностью электрическую силовую установку.

Скорее всего, на снимках запечатлен концепт, на что указывают выдвижные дверные ручки и камеры вместо наружных зеркал - атрибуты, которые есть практически у любого шоу-кара, но которые до сих пор не получили массового распространения на серийных автомобилях.

Согласно стратегии электрификации Lexus, к 2030 году марка будет иметь по электрокару в каждом сегменте. Также к концу десятилетия в Европе, Северной Америке и Китае компания будет продавать только электрокары, а еще через пять лет автомобили Lexus с традиционным ДВС исчезнут и с других рынков.

Пока Lexus продает только один электрокар - UX 300e, но уже на подходе вторая модель, электрический кроссовер RZ 450e. Он построен на платформе e-TNGA и считается премиальным аналогом Toyota bZ4X. Технические характеристики RZ 450e пока не обнародованы, но, скорее всего, он окажется мощнее bZ4X, топовая модификация которого оснащена двухмоторной 218-сильной установкой, - на это намекает индекс 450e.

Полноценный дебют Lexus RZ 450e ожидается в течение 2022 года, а премьера Lexus Electrified SUV может состояться уже в конце этого года либо в начале следующего.