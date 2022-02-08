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Компания BMW впервые обновила по воздуху электромобиль BMW i4
23:15 07.02.2022 |
Электромобиль BMW i4 получил первое обновление «по облаку». Как стало известно «Max-Cars», изменению подверглись сразу несколько систем. Они были доработаны с учетом практического использования электромобиля клиентами. Обновление бортовой системы произошло не во всех странах, а только на ограниченном числе рынков.
Согласно описанию обновления разработчиками BMW, электромобиль i4 получил изменения следующих систем:
* eSIM,
* предупреждение о выезде с полосы (возврат в полосу),
* предупреждение о выезде с полосы (плавность руля),
* обновление функций мультимедиа (только в определенных комплектациях),
* обновление инструкции по эксплуатации.
Владельцы электрокаров BMW i4 теперь могут вшить в бортовую сеть eSIM. Это позволяет превратить автомобиль в настоящий смартфон со своим телефонным номером. Для связи используется внешняя антенна электромобиля.
Система предупреждения о выезде с полосы была доработана так, чтобы сделать ее срабатывание мягче. Система контроля полосы движения будет создавать условия, при которых возврат в полосу будет происходить без резких движений.
В обновлении есть улучшение функций и опций. Только каких, в компании не перечислили. Но судя по уточнению, что эти опции должны быть в автомобиле для их улучшения, речь идет о дополнительных системах мультимедиа из топовых комплектаций.
Конечно, обновили и инструкцию по эксплуатации машины, которая есть в бортовой системе. Теперь там есть новые описания систем, претерпевших изменение.
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