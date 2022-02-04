Британцы составили список самых проблемных автомобилей с пробегом

Британское издание What Car? поделилось результатами опроса о надежности автомобилей, которые продавались в Великобритании. В исследовании приняли участие 14 тысяч автовладельцев, которые рассказали о поломках своих машин за последние 12 месяцев. На основании этого был составлен рейтинг самых проблемных подержанных машин разных классов. Также были определены самые надежные модели, на которые стоит обратить внимание тем, кто выбирает автомобиль на вторичном рынке.

Проблемы, с которыми столкнулись владельцы, классифицировали по 15 категориям, среди которых кузов, мотор, тормозная система, сцепление и коробка передач, топливная система, мультимедийный комплекс и навигация, отделка салона, рулевое управление, подвеска, кондиционер, аккумулятор, выхлопная система, электрика и другое. Проанализировав неисправности и посчитав их количество, What Car? определил по одной наиболее ненадежной модели в основных классах.

Среди субкомпактных городских хэтчбеков худшим оказался Opel Corsa 2006-2014 годов. В классе компактных семейных машин рекомендовали не покупать Opel Astra с бензиновым мотором, которая выпускалась в период с 2009 по 2015 года. Наиболее проблемной моделью среднего класса назвали бензиновые модификации Mercedes-Benz C-Class (2014-2021 годы), а в бизнес-классе больше всего хлопот владельцам доставляет Jaguar XF.

Что же касается кроссоверов, то среди компактных звание самого ненадежного получил MINI Countryman (2010-2017 гг.), в классе семейных SUV - Range Rover Evoque (2011-2019 гг.), а среди среднеразмерных - Land Rover Discovery Sport. Также в антирейтинг попали Land Rover Discovery 2004-2017 гг. (класс премиальных SUV) и электромобили Tesla Model S, выпущенные с 2014 по настоящее время. И, наконец, BMW 3-Sereis Coupe 2006-2013 годов оказался самым проблемным спорткаром.

Отдельно упоминаются наиболее надежные автомобили, проблемы которых либо незначительны, либо их можно решить быстро и за небольшую плату. К числе таковых оказались Kia Picanto (2011-2017), Mazda3 (2014-2019), Ford Mondeo (2014-2022), BMW 5-Series (2010-2017), а также Suzuki Vitara, BMW X1 (с 2015 года и далее), Honda CR-V (2006-2012), Porsche Macan (с 2014 года и далее), электрокар Nissan Leaf (2011-2018) и Mazda MX-5 (с 2015 года и далее).