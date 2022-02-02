Skoda Enyaq Coupe стал первым электрокаром с RS-версией

Компания Skoda представила новинку Enyaq Coupe iV: модель стала не только первым серийным кросс-лифтбеком марки, но и первым электрокаром с «заряженной» версией RS. От стандартного Enyaq iV такой автомобиль отличается линией крыши (она выполнена как у недавних концептов Vision E и Vision iV), а также габаритами, внушительным списком стандартного оснащения и улучшенной аэродинамикой. В Европе такой электрокар появится весной.





В арсенале Skoda уже имеются купеобразные кроссоверы, например, Kodiaq GT и Kamiq GT для Китая. Однако если у них лишь слегка завалены задние стойки, а отличия от обычных Kodiaq и Kamiq сведены к минимуму, то европейский Enyaq Coupe iV получился иным. Он представляет собой скорее кроссовер-лифтбек, и у него переиначена вся верхняя часть. Кроме того, он не только не уступает по габаритам стандартному Enyaq iV, но даже превосходит его в высоту на символические шесть миллиметров и на полтора сантиметра - в длину. Колесная база у обоих электрокаров одинаковая и составляет 2765 миллиметров, а багажник у Enyaq Coupe iV вмещает 570 литров против 585 у Enyaq iV с обычным кузовом.

Enyaq Coupe iV предложат в Европе в четырех вариантах. Самая простая версия с индексом 60 получит одномоторную установку мощностью 179 лошадиных сил, батарею емкостью 62 киловатт-часа и задний привод. Enyaq Coupe 80 iV положен 204-сильный электромотор и батарея на 82 киловатт-часа и именно эта версия самая дальнобойная - запас хода составляет 545 километров.

Skoda Enyaq Coupe iV RS

Следом идут две полноприводные модификации: это Enyaq Coupe iV 80x с двумя электромоторами (по одному на каждой оси), которые суммарно развивают 265 лошадиных сил, а также RS-версия с 306-сильной установкой. Skoda приводит динамические характеристики последнего - с места до 100 километров в час Enyaq Coupe iV RS разгоняется за 6,5 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 километров в час, в то время как у остальных версий ограничитель срабатывает на 160 километрах в час.

Что касается аэродинамической эффективности, то у Enyaq Coupe коэффициент Cd ниже, чем у обычного Enyaq: 0,234 вместо 0,255. Если же сравнивать с «заряженным» Enyaq Coupe RS iV, то его результат составляет 0,248.

Базовым версиям Enyaq Coupe iV положен 13-дюймовый экран мультимедийной системы, виртуальная панель приборов диагональю 5,3 дюйма, панорамная крыша уже в начальной комплектации и 18-дюймовые диски. Опционально можно заказать проекционный дисплей, матричные фары и подсветку фальшрадиаторной решетки с 131 светодиодом.

Старт продаж на европейском рынке запланирован на весну этого года, цены пока не объявлены.