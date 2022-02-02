Финансовые новости
- |
- 02.02.22
- |
- 00:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Электромобили оказались в 60 раз безопаснее бензиновых авто – исследование
22:01 01.02.2022 |
Риск пожара в электромобиле в 60 раз меньше, чем в бензиновом авто. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного американским сайтом AutoinsuranceEZ.
Эксперты проанализировали данные страховых компаний и американского Национального совета по безопасности на транспорте. Выяснилось, что вопреки стереотипам, электромобили загораются гораздо реже бензиновых моделей.
Выяснилось, что за 2021 год отмечено 199 532 случаев пожара (вследствие ДТП или по другим причинам) в бензиновых авто, 16 051 - в гибридах и только 52 - в электромобилях.
По статистике на 100 тыс. электрокаров в среднем приходится 25,1 пожара. Для сравнения, на 100 тыс. бензиновых авто пожаров зафиксировано 1529,9. Самыми же опасными оказались гибриды - 3474,5 пожаров на 100 тыс. авто.
Бензиновые авто преобладают и среди моделей, попавших под отзывы из-за пожароопасных дефектов:
1. Hyundai Elantra (бензин) - 430 000 отозванных авто
2. Kia Sportage и Cadenza (бензин) - 308 000
3. Honda Odyssey (бензин) - 250 000
4. Genesis G80 (бензин) - 95 000
5. Hyundai Kona (электро) - 82 000
6. Chevrolet Bolt (электро) - 70 000
7. Chrysler Pacifica (гибрид) - 27 600
8. BMW 530e/330e/X5 XDrive 45e/745e (гибрид) - 4500
9. McLaren 720S и Senna - 2800
Вместе с тем, эксперты отмечают, что тушить электрокары и гибриды с литий-ионными батареями сложнее. Их необходимо заливать огромным количеством воды и после ликвидации пожара еще сутки контролировать температуру батареи, чтобы горение не возобновилось.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Очередной оборонный указ Зеленского: Какая судьба постигла предыдущие
|Коболев об обысках: Мне не страшно и немного противно
|В рейтинге партий лидирует «Евросолидарность» - соцопрос
|Зеленский и Порошенко выходят во второй тур президентских выборов – опрос
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Электромобили оказались в 60 раз безопаснее бензиновых авто – исследование
|Sony купила разработчика игр Halo и Destiny за 3,6 миллиарда долларов
|Заработал первый в Европе квантовый суперкомпьютер с более чем 5000 кубитами
|The New York Times приобрела за семизначную сумму вирусную игру в слова Wordle
|Автопроизводитель Daimler сменил название на Mercedes-Benz Group
|Патентный тролль купил у BlackBerry патенты по мобильным технологиям на $600 миллионов
Это интересно
|Южнокорейские ученые предлагают использовать шелк для надежной криптозащиты
|IDC: дефицит чипов сохраняется из-за инвестиций не в те производства
|Представлена новая технология Panasonic: она вдвое сократит стоимость объективов камер
|Intel планирует выпускать миллионы видеокарт Arc ежегодно
|Представлена игровая консоль MSI с AMD Ryzen 7 5700G и поддержкой 3 мониторов
|Microsoft отразила DDoS-атаку рекордной мощности
|Intel уступила лидерство Samsung по продажам полупроводников в 2021 года, а AMD сильнее других увеличила выручку