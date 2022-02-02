Электромобили оказались в 60 раз безопаснее бензиновых авто – исследование

Риск пожара в электромобиле в 60 раз меньше, чем в бензиновом авто. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного американским сайтом AutoinsuranceEZ.

Эксперты проанализировали данные страховых компаний и американского Национального совета по безопасности на транспорте. Выяснилось, что вопреки стереотипам, электромобили загораются гораздо реже бензиновых моделей.

Выяснилось, что за 2021 год отмечено 199 532 случаев пожара (вследствие ДТП или по другим причинам) в бензиновых авто, 16 051 - в гибридах и только 52 - в электромобилях.

По статистике на 100 тыс. электрокаров в среднем приходится 25,1 пожара. Для сравнения, на 100 тыс. бензиновых авто пожаров зафиксировано 1529,9. Самыми же опасными оказались гибриды - 3474,5 пожаров на 100 тыс. авто.

Бензиновые авто преобладают и среди моделей, попавших под отзывы из-за пожароопасных дефектов:

1. Hyundai Elantra (бензин) - 430 000 отозванных авто

2. Kia Sportage и Cadenza (бензин) - 308 000

3. Honda Odyssey (бензин) - 250 000

4. Genesis G80 (бензин) - 95 000

5. Hyundai Kona (электро) - 82 000

6. Chevrolet Bolt (электро) - 70 000

7. Chrysler Pacifica (гибрид) - 27 600

8. BMW 530e/330e/X5 XDrive 45e/745e (гибрид) - 4500

9. McLaren 720S и Senna - 2800

Вместе с тем, эксперты отмечают, что тушить электрокары и гибриды с литий-ионными батареями сложнее. Их необходимо заливать огромным количеством воды и после ликвидации пожара еще сутки контролировать температуру батареи, чтобы горение не возобновилось.