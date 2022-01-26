Водители автомобилей и мотоциклов по-разному оценивают дорожную обстановку

Ученые Борнмутского университета в Великобритании провели исследование, в ходе которого изучили, как водители автомобилей и мотоциклов обрабатывают визуальную информацию во время движения по дорогам общего пользования. Специалисты использовали технологию слежения за взглядом для оценки когнитивных и неврологических функций зрительной системы респондентов. Оказалось, что водители всех транспортных средств одинаково воспринимают грузовики и другие крупные объекты, а вот легкий транспорт автомобилисты иногда игнорируют.

Ученые определили, что естественная «слепая зона» в человеческом глазу не всегда позволяет автомобилистам заметить мотоцикл рядом со своим транспортным средством. Кроме того, специалисты выяснили, что мозг способен блокировать визуальные сигналы во время движения глаз, что может негативно сказаться на реакции водителей. Эксперты посоветовали водителям автомобилей быть более внимательными на дорогах, потому что мотоциклы не всегда могут положиться на уровень концентрации владельцев четырехколесных транспортных средств.

Владельцам мотоциклов ученые рекомендуют всегда быть бдительными, а также заранее прогнозировать возможные маневры других участников дорожного движения. Кроме того, перед собственными резкими перестроениями или поворотами мотоциклистам посоветовали предупреждать о своем намерении водителей автомобилей.

В 2020 году специалисты компании Bosch представили систему для мотоциклистов, которую сами же прозвали «цифровым ангелом-хранителем». Технологию Help Connect разработали для оперативной передачи информации в экстренные службы в случае аварий.