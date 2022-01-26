Финансовые новости
- |
- 26.01.22
- |
- 19:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Водители автомобилей и мотоциклов по-разному оценивают дорожную обстановку
13:32 26.01.2022 |
Ученые Борнмутского университета в Великобритании провели исследование, в ходе которого изучили, как водители автомобилей и мотоциклов обрабатывают визуальную информацию во время движения по дорогам общего пользования. Специалисты использовали технологию слежения за взглядом для оценки когнитивных и неврологических функций зрительной системы респондентов. Оказалось, что водители всех транспортных средств одинаково воспринимают грузовики и другие крупные объекты, а вот легкий транспорт автомобилисты иногда игнорируют.
Ученые определили, что естественная «слепая зона» в человеческом глазу не всегда позволяет автомобилистам заметить мотоцикл рядом со своим транспортным средством. Кроме того, специалисты выяснили, что мозг способен блокировать визуальные сигналы во время движения глаз, что может негативно сказаться на реакции водителей. Эксперты посоветовали водителям автомобилей быть более внимательными на дорогах, потому что мотоциклы не всегда могут положиться на уровень концентрации владельцев четырехколесных транспортных средств.
Владельцам мотоциклов ученые рекомендуют всегда быть бдительными, а также заранее прогнозировать возможные маневры других участников дорожного движения. Кроме того, перед собственными резкими перестроениями или поворотами мотоциклистам посоветовали предупреждать о своем намерении водителей автомобилей.
В 2020 году специалисты компании Bosch представили систему для мотоциклистов, которую сами же прозвали «цифровым ангелом-хранителем». Технологию Help Connect разработали для оперативной передачи информации в экстренные службы в случае аварий.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Россия — уже не агрессор и не оккупант. Как Макрон убедил Киев поверить Москве
|Надо просто перестать успокаивать: Что не так с последними обращениями Зеленского
|Киев выполнил требование РФ для возобновления встреч «Нормандии» на уровне советников
|Мураев вместо вторжения. О чем на самом деле Британия и США предупредили Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд ЕС аннулировал решение оштрафовать Intel на 1 млрд евро, принятое в 2009 году
|Искусственный интеллект раскрыл мошенническую схему получения автокредитов
|Водители автомобилей и мотоциклов по-разному оценивают дорожную обстановку
|Выручка Microsoft за квартал выросла на 20 % — драйверами роста стали Windows, Office и облачные сервисы
|Биткойн могут взломать новые квантовые суперкомпьютеры
|Глава Logitech считает, что в этом году дефицит микросхем устранить не получится
Это интересно
|Насколько мощным является самый быстрый в мире суперкомпьютер: новые детали об AI Research SuperCluster
|Google будут судить за обман клиентов по поводу данных об их местонахождении
|Porsche Cayenne обзавелся «платиновой» версией
|Японский оператор вертолётов купит 50 китайских беспилотных аэротакси EHang EH216
|Hyundai улучшит батареи электрокаров с помощью квантовых вычислений
|Honda: водород вряд ли получит широкое распространение в легковых автомобилях
|Глава Stellantis предсказал тяжелые последствия резкого перехода на электромобили