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Японский оператор вертолётов купит 50 китайских беспилотных аэротакси EHang EH216
17:52 21.01.2022 |
Лидер рынка беспилотного воздушного транспорта - китайская компания EHang - сообщил о получении от японской компании AirX предварительного заказа на 50 единиц двухместных аэротакси EH216. Условия сделки не раскрываются, что не умаляет главного - заслуги китайцев в деле освоения новой ниши городской воздушной мобильности признаны достойными самого пристального внимания.
Компания AirX занимается вопросами организации воздушного туризма на вертолётах и чартерными вертолётными перевозками. Объёмы перевозок AirX сравнительно невелики - до 2000 туристических полётов и до 200 чартерных рейсов в год. Из этого также следует, что AirX вряд ли обеспечит значительные вливания в бизнес EHang. Интерес в том, что обслуживание и эксплуатация аэротакси - это в разы менее затратное мероприятие, чем обслуживание и использование вертолётов. Для небольшой компании - это разумная возможность привлечь к себе внимание и расширить бизнес без радикальных инвестиций.
Аэротакси EHang EH216 может поднимать в воздух двух человек общим весом до 260 кг. Запас хода составляет 20 минут или 35 км на скорости до 130 км/ч. В Японии, как в государстве с множеством островов и горных районов, это может стать удобным способом для кратчайших перелётов через труднопроходимые места. Компания EHang успела провести ряд тестовых полётов в небе Японии и рассчитывает на получение разрешения на коммерческую эксплуатацию в 2023 году. Вместе с компанией AirX китайцы надеются, например, поддержать сервисом аэротакси Всемирную выставку 2025 года в Осаке.
В ближайшие месяцы EHang рассчитывает получить от китайского регулятора сертификат типа на аппарат EH216. Это позволит вплотную подойти к коммерческой эксплуатации аэротакси этого производителя в Китае, что может произойти уже в этом году. Западные конкуренты тоже не сидят сложа руки. Предварительные заказы на ряд моделей аэротакси оформляют американские и британские авиационные компании, однако всё это ничем не подкреплено, тогда как EHang уже способна ежегодно собирать до 600 аэротакси EH216.
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